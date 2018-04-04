Холодницький підколов лютого Ляшка щодо виграшу у лотерею та будинку в Козині

У середу, 4 квітня, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко обмінялися критикою на адресу один одного у сесійній залі парламенту.

Так, замість запитання, яке повинен був поставити Ляшко Холодницькому, нардеп заявив про те, що голова САП консультував бізнесменів, давав телефонні вказівки суддям, підлеглим прокурорам, а також нібито порушував справи на "замовлення влади".

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"Ви сьогодні на найвищій парламентській трибуні стоїте і фактично визнаєте, що вчинили злочин, що запрошуєте одного у свій кабінет, розповідаєте йому, як приховати докази, що говорити йому на слідстві. І людина, яка називає себе антикорупційним прокурором, отримує по 200 тисяч гривень зарплати, яку платять українці, з трибуни парламенту виправдовує порушення законодавства", – заявив Ляшко.

Чого вам не вистачає для повного щастя? Звання генерала ви в 30 років отримали, звання заслуженого юриста, незрозуміло за що, з рук президента Порошенка отримали, своїх друзів-бізнесменів консультуєте у своєму кабінеті. І чи не шкода вам рибок, які всю цю вашу дурість слухали?,

– запитав нардеп у керівника САП.

"Мені для повного щастя не вистачає будинку в Козині і везіння в лотерею, Олеже Валерійовичу. На жаль, тільки квартира у Вишневому", – відповів на це Холодницький.

Зазначимо, що згідно з електронною декларацією Ляшка за 2017 рік, він отримав дохід у 20,6 мільйонів гривень, з якого 571 тисячу гривень склав виграш у національній лотереї "Фаворит спорт". Крім того, Ляшко став власником житлового будинку в Козині під Києвом вартістю 11,2 мільйона гривень.