Холодницкий подколол неистового Ляшко относительно выигрыша в лотерею и дома в Козине

В среду, 4 апреля, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко обменялись критикой в адрес друг друга в сессионном зале парламента.

Так, вместо вопроса, который должен был поставить Ляшко Холодницкому, нардеп заявил о том, что председатель САП консультировал бизнесменов, давал телефонные указания судьям, подчиненным прокурорам, а также якобы открывал дела по "заказу власти".

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"Вы сегодня на самой высокой парламентской трибуне стоите и фактически признаете, что совершили преступление, приглашаете друга в свой кабинет, рассказываете ему, как скрыть доказательства, что говорить ему на следствии. И человек, который называет себя антикоррупционным прокурором, получает по 200 тысяч гривен зарплаты, которую платят украинцы, с трибуны парламента оправдывает нарушение законодательства", – заявил Ляшко.

Чего вам не хватает для полного счастья? Звание генерала вы в 30 лет получили, звание заслуженного юриста, непонятно за что, из рук президента Порошенко получили, своих друзей-бизнесменов консультируете в своем кабинете. И не жалко вам рыбок, которые всю эту вашу глупость слушали ?,

– спросил нардеп у руководителя САП.

"Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею, Олег Валерьевич. К сожалению, только квартира в Вишневом", – ответил на это Холодницкий.

Отметим, что согласно электронной декларации Ляшко за 2017 год, он получил доход в 20,6 миллионов гривен, из которого 571 тысяч гривен составил выигрыш в национальную лотерею "Фаворит спорт". Кроме того, Ляшко стал собственником жилого дома в Козине под Киевом стоимостью 11,2 миллиона гривен.