Декларация Ляшко: что интересного есть у главного радикала Украины

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заполнил свою декларацию. Так, зарплата народного депутата за 2017 год составила 259, 3 тысячи гривен, а обеспечение депутатской деятельности – 252,8 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации депутата на сайте НАПК.

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Как отметил нардеп, 1,8 миллиона гривен он получил в качестве процентов от вкладов в "Ощадбанке" и банке "Аркада", 571 тысяч – выиграл в лотерее "Фаворит спорт", 1,9 миллиона гривен – доход от предоставления имущества в аренду, а 15,9 миллиона гривен – доход от отчуждения недвижимости.

Кроме того, Ляшко задекларировал 484 тысячи долларов, 70 тысяч евро и 839 тысяч гривен наличных. На счетах в "Ощадбанке" радикал держит 4,4 миллиона гривен и 713 тысяч долларов.

Также лидер радикалов обзавелся жилым домом в элитном Козине под Киевом. Он приобрел имение площадью 357 квадратов и земельный участок в свыше 6,5 тысяч квадратных метров. Отметим, у Ляшко есть еще шесть земельных участков, две квартиры на 95,5 квадратов и офис в Киеве.

Ездит Ляшко на авто Toyota Prado 2004 года выпуска. А с прошлого года еще взял в аренду Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска.