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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Декларація Ляшка: що цікавого є у головного радикала України

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Ляшко заповнив свою декларацію
Ляшко заповнив свою декларацію / Фото з відкритих джерел

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заповнив свою декларацію. Так, зарплата народного депутата за 2017 рік склала 259, 3 тисячі гривен, а забезпечення депутатської діяльності - 252,8 тисячі гривень.

Про це свідчать дані електронної декларації міністра на сайті НАЗК.

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Як вказав нардеп, 1,8 мільйона гривень він отримав як відсотки від вкладів в "Ощадбанку" і банку "Аркада", 571 тисяч – виграв у лотереї "Фаворит спорт", 1,9 мільйона гривень – дохід від надання майна в оренду, а 15,9 мільйона гривень – дохід від відчуження нерухомості.

Окрім того, Ляшко задекларував 484 тисяч доларів, 70 тисяч євро і 839 тисяч гривень готівки. На рахунках в "Ощадбанку" радикал тримає 4,4 мільйона гривень та 713 тисяч доларів.

Також лідер радикалів обзавівся житловим будинком в елітному Козині під Києвом. Він придбав маєток площею 357 квадратів та земельну ділянку у понад 6,5 тисячі квадратних метрів. Зазначимо, у Ляшка є ще шість земельних ділянок, дві квартири на 95,5 квадратів та офіс в Києві.

Їздить Ляшко на авто Toyota Prado 2004 року випуску. А з минулого року ще взяв у оренду Toyota Land Cruiser 2013 року випуску.

Теги: Новини України Новини політики е-декларування Доходи політиків Радикальна партія Олег Ляшко
Джерело: 24 Канал
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