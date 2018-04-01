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Декларація міністра фінансів Данилюка: більше півмільйона гривень зарплати

241 Читать новость на русском
Електронна декларація Олександра Данилюка
Електронна декларація Олександра Данилюка / Slovoidilo.ua

Міністр фінансів України Олександр Данилюк задекларував 579,8 тисячі гривень зарплати за 2017 рік, що становить майже 22 тисячі доларів за курсом Нацбанку.

Про це свідчать дані електронної декларації міністра на сайті НАЗК.

Данилюк також повідомив, що на рахунку в банку тримає 3,5 тисячі доларів і понад 88 тисяч доларів на загальному рахунку з дружиною Ольгою. Міністр також задекларував 115 тисяч доларів готівки. Тим часом дружина міністра фінансів у 2017 році заробила менше 37 тисяч гривень.

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Згідно з декларацією, Данилюк спільно з дружиною володіє житловим будинком загальною площею 290 квадратних метрів і земельною ділянкою під Києвом, а також автомобілем BMW X5 2008 року випуску.

Окрім того, міністр фінансів задекларував антикварний швейцарський срібний годинник початку XX століття (ціна не вказана) та "афонську ікону Святого Миколая" XX століття.

Теги: Новини України Новини політики е-декларування Міністерство фінансів України Олександр Данилюк Гроші
Джерело: 24 Канал
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