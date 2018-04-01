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Ікони, зброя, алкоголь: що цікавого задекларував Михайло Добкін

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Михайло Добкін
Михайло Добкін

31 березня закінчився черговий етап подання е-декларацій чиновниками. Депутат Михайло Добкін від «Опозиційного блоку» теж подав свою декларацію

Варто зазначити, що декларація Михайла Добкіна є доволі об’ємною. Серед цінних речей, які належать депутату, вказано годинники Rolex, IWC, Patek Philippe, Jaeger LeCoultre, A. Lange & Sohne, Audemars Piguet, Buben & Zorweg.

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Серед творів мистецтва – п'яти бронзових статуеток, 12 ікон, лампади, набір ключок для гольфу Honma, 13 найменуваннях антикварних видань, два комплекти меблів, антикварний посуд, настільна лампа Tiffany & Co (1920-ті), п'яти картин Васильківського, три картини Волошинова, по дві картини Левченко, Ткаченко та Герасимова, по одній картині Функе, Беркоса, Боголюбова, Шрейдера, Алісова, Глущенка, Детайля, Лейболда, три малюнки олівцем Самокіша, п'ять картин "невідомого художника".

Михайло Добкін – знатний мисливець, відтак має і чималий арсенал: рушниці Holland & Holland, Cosmi, МЦ10901, МЦ10912, два J. Koschat і Johan Fanzoj, 11 карабінів (три Petter Hofer, Krieghoff, два Prechtl, Mannlicher, Karl Hauptmann, Christensen Arms, Holland & Holland, Blaserr K95), мисливські ножі.

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Щодо алкоголю, то і тут є чималий запас – загалом 1633 найменування колекції вин, коньяків, віскі та інших алкогольних напоїв. Для їх зберігання у родини навіть є винний погріб на 195,4 квадратних метра у Харкові.

Варто зазначити, що у 2017 році Михайло Добкін отримав понад 5,7 мільйона гривень доходу, і зарплата народного депутата заледве становила 200 тисяч гривень. Ще 253 тисячі гривень – це відшкодування витрат на депутатську діяльність. 192 тисячі гривень – стипендія почесного громадянина Харкова, понад 3,8 мільйона гривень – кредитні кошти, 118 гривень – відсотки. Михайло Добкін заробив 750 тисяч гривень від продажу нерухомого майна та отримав більш як 701 тисячу гривень спадщини після смерті батька Марка Добкіна. Ще 9700 гривень вказані в декларації як "додаткове благо".

Окрім того, Добкін зберігає в сейфах банків 2 мільйони гривень, 300 тисяч доларів та 300 тисяч євро. Значно менші суми – на рахунках: майже 28,5 тисяч гривень, 59 доларів та лиш 18 євро. Ще він задекларував 350 тисяч гривень як "кошти, позичені третім особам". У той же час фінансові зобов'язання Михайла Добкіна складають в загальній сумі понад 4,3 мільйона гривень.

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Щодо нерухомості, то у Михайла Добкіна не виявилося свого житла. Значно успішнішою у цьому плані є його дружина Алла. Вона має дві квартири в Києві по 79 квадратних метрів, ділянку майже в 6,2 гектара в Зарічному на Харківщині, паркомісце в Харкові. У 2017-му вона стала власницею ділянки в 83 квадратних метра в Харкові. Окрім того у користуванні Добкіних земельна ділянка майже 1,7 гектара, два будинки (1136,9 і 127,6 квадратних метра) та винний льох (195,4 квадратного метра) в Харкові.

Теги: Новини України Новини політики е-декларування Доходи політиків Михайло Добкін
Джерело: 24 Канал
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