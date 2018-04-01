Иконы, оружие, алкоголь: что интересного задекларировал Михаил Добкин

31 марта закончился очередной этап представления электронных деклараций чиновниками. Депутат Михаил Добкин от "Оппозиционного блока" тоже подал свою декларацию

Стоит отметить, что декларация Михаила Добкина довольно объемная. Среди ценных вещей, принадлежащих депутату, указано часы Rolex, IWC, Patek Philippe, Jaeger LeCoultre, A. Lange & Sohne, Audemars Piguet, Buben & Zorweg.

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Среди произведений искусства – пяти бронзовых статуэток, 12 икон, лампады, набор клюшек для гольфа Honma, 13 наименованиях антикварных изданий, два комплекта мебели, антикварная посуда, настольная лампа Tiffany & Co (1920-е), пяти картин Васильковского, три картины Волошинова, по две картины Левченко, Ткаченко и Герасимова, по одной картине Функе, Беркоса, Боголюбова, Шрейдера, Алисова, Глущенко, Детайля, Лейболда, три рисунка карандашом Самокиша, пять картин "неизвестного художника".

Михаил Добкин – знатный охотник, поэтому владеет большим арсенал: винтовки Holland & Holland, Cosmi, МЦ10901, МЦ10912, два J. Koschat и Johan Fanzoj, 11 карабинов (три Petter Hofer, Krieghoff, два Prechtl, Mannlicher, Karl Hauptmann, Christensen Arms , Holland & Holland, Blaserr K95), охотничьи ножи.

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Относительно алкоголя, то и здесь есть большой запас – в общем 1633 наименования коллекции вин, коньяков, виски и других алкогольных напитков. Для их хранения у семьи даже есть винный погреб на 195,4 квадратных метра в Харькове.

Стоит отметить, что в 2017 году Михаил Добкин получил более 5,7 миллиона гривен дохода, и зарплата народного депутата едва составляла 200 тысяч гривен. Еще 253 тысяч гривен – это возмещение расходов на депутатскую деятельность. 192 тысячи гривен – стипендия почетного гражданина Харькова, более 3,8 миллиона гривен – кредитные средства, 118 гривен – проценты. Михаил Добкин заработал 750 тысяч гривен от продажи недвижимого имущества и получил более 701 тысяча гривен наследства после смерти отца Марка Добкина. Еще 9700 гривен указаны в декларации как "дополнительное благо".

Кроме того, Добкин держит в сейфах банков 2 миллиона гривен, 300 тысяч долларов и 300 тысяч евро. Значительно меньшие суммы – на счетах: почти 28 500 гривен, 59 долларов и лишь 18 евро. Еще он задекларировал 350 тысяч гривен в качестве "средств, одолженных третьим лицам". В то же время финансовые обязательства Михаила Добкина составляют в общей сумме более 4,3 миллиона гривен.

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Что касается недвижимости, то у Михаила Добкина не оказалось своего жилья. Более успешная в этом плане его жена Алла. Она имеет две квартиры в Киеве по 79 квадратных метров, участок почти в 6,2 гектара в Заречном на Харьковщине, паркоместо в Харькове. В 2017-м она стала обладательницей участка в 83 квадратных метра в Харькове. Кроме того, в пользовании Добкиных земельный участок почти 1,7 гектара, два дома (1136,9 и 127,6 квадратных метра) и винный погреб (195,4 квадратного метра) в Харькове.