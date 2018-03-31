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Електронна декларація Супрун: 1,5 тисячі доларів на страхування життя у США

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Електронна декларація Уляни Супрун
Електронна декларація Уляни Супрун / Фото з вільних мереж

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун подала електронну декларацію про свої доходи за 2017 рік, в якій вказала доходи у розмірі 357 тисяч 375 гривень.

Про це свідчать дані Єдиного держреєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Із задекларованої Супрун суми її зарплата склала 348 тисяч 284 гривні, а відсотки – 9 тисяч 91 гривню.

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При цьому чоловік чиновниці Марко Супрун, згідно з її декларацією, не мав жодних доходів у 2017 році.

На рахунках українських банків в. о. голови МОЗ тримає 140 тисяч 949 гривень, а її чоловік – 12 тисяч 701 гривню.

Окрім того, Супрун спільно із чоловіком тримає на рахунку у Citibank NA 8 тисяч 317 доларів. А внесок подружжя у Fidelity Brokerage Services LLC склав 3 мільйони 652 тисячі 164 долари. На пенсійному рахунку Супрун у ньому розміщено 555 тисяч 663 долари.

Також декларація в. о. міністра свідчить, що у 2017 році вона витратила 1 тисячу 670 доларів на страхування життя у США.

Як і в 2016 році, Супрун із чоловіком користуються квартирою в Києві загальною площею 128,7 квадратних метрів, яка є власністю Христини Пенджоли-Вітович.

Теги: Новини України Новини політики Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я е-декларування Гроші
Джерело: 24 Канал
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