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Электронная декларация Супрун: 1,5 тысячи долларов на страхование жизни в США

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Электронная декларация Ульяны Супрун
Электронная декларация Ульяны Супрун / Фото из свободных источников

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подала электронную декларацию о своих доходах за 2017 год, в которой указала доходы в размере 357 тысяч 375 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

С задекларированной Супрун суммы ее зарплата составила 348 тысяч 284 гривны, а проценты – 9 тысяч 91 гривну.

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При этом муж чиновницы Марко Супрун, согласно ее декларации, не имел никаких доходов в 2017 году.

На счетах украинских банков в. о. главы Минздрава держит 140 тысяч 949 гривен, а ее муж – 12 тысяч 701 гривну.

Кроме того, Супрун совместно с мужем держит на счете в Citibank NA 8 тысяч 317 долларов. А вклад супругов в Fidelity Brokerage Services LLC составил 3 миллиона 652 тысячи 164 доллара. На пенсионном счете в нем Супрун размещено 555 тысяч 663 доллара.

Также декларация в. о. министра свидетельствует, что в 2017 году она потратила 1 тысячу 670 долларов на страхование жизни в США.

Как и в 2016 году, Супрун с мужем пользуются квартирой в Киеве общей площадью 128,7 квадратных метров, которая является собственностью Кристины Пенджолы-Витович.

Теги: Новости Украины Новости политики Ульяна Супрун Деньги е-декларирование Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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