Декларация министра финансов Данилюка: более полумиллиона гривен зарплаты

Министр финансов Украины Александр Данилюк задекларировал 579,8 тысячи гривен зарплаты за 2017 год, что составляет почти 22 тысячи долларов по курсу Нацбанка.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации министра на сайте НАПК.

Данилюк также сообщил, что на счету в банке держит 3,5 тысячи долларов и более 88 тысяч долларов еа общем счете с женой Ольгой. Министр также задекларировал 115 тысяч долларов наличности. Тем временем жена министра финансов в 2017 году заработала меньше 37 тысяч гривен.

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Согласно декларации, Данилюк совместно с женой владеет жилым домом общей площадью 290 квадратных метров и земельным участком под Киевом, а также автомобилем BMW X5 2008 года выпуска.

Кроме того, министр финансов задекларировал антикварные швейцарские серебряные часы начала XX века (цена не указана) и "афонскую икону Святого Николая" XX века.