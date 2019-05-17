Клімкін йде з посади очільника МЗС: основні досягнення та критика міністра

Павло Клімкін, який очолював Міністерство закордонних справ України з 19 червня 2014 року, оголосив про свою відставку. Згадуємо, чого досягла Україна на дипломатичному рівні за ці неповні 5 років та за що критикували міністра.

Призначення Павла Клімкіна посаду очільника МЗС було сприйнято доволі позитивно серед експертів з міжнародних відносин та політиків. Останні зазначали, що це припало на час одного з найбільших викликів для української дипломатії – реформу українського дипломатичного корпусу потрібно було проводити в умовах ведення війни. Саме ж міністерство, за твердженнями експертів, на той момент було досить розбалансоване та протягом багатьох років не фінансувалося в достатній мірі.

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Вже на початку своєї роботи Клімкін лобіював визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями, а збиття пасажирського Boeing МН17 у Донецькій області назвав "актом терору".

Основні досягнення на дипломатичному рівні:

За неповні 5 років перебування Павла Клімкіна на посаді одним із найголовніших досягнень України на дипломатичному рівні можна назвати запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом 11 червня 2017 року. За даними соціологічного дослідження, 26% українців вважають це головною політичною подією 2017 року в країні. Вже у 2019 році, за наявності біометричного закордонного паспорту, українці можуть безперешкодно відвідати 87 країн світу. За два роки "безвізу" до країн ЄС та Шенгенської зони українці здійснили 33 мільйони поїздок.

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Рішення про створення незалежної української церкви 15 грудня та отримання Томосу 6 січня 2019 року. Саме рішення експерти назвали найважливішим дипломатичним досягненням України у 2018 році. Це – очевидна перемога української дипломатії, незалежно від того, наскільки вагомою була роль МЗС і особисто міністра у цьому питанні.

9 березня 2018 року Північноатлантичний альянс доєднав Україну до переліку "країн-аспірантів" НАТО. Цей статус означає, що Альянс офіційно визнав прагнення України стати його членом. Проте це – не лише формальність. Надання статусу аспіранта важливо, адже без нього неможливе подальше зближення України з НАТО.

Масштабний обмін заручниками 27 грудня 2017 року на Донбасі. Тоді Україна віддала РФ 233 засуджених, які були затримані за участь у бойових діях на Донбасі та звинувачувалися у сепаратизмі, в обмін на 73 українських заручники.

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Важливим було і недопущення повернення російської делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) без виконання вимог резолюцій, які стосуються агресії Росії в Україні. Хоча уже на початку квітня 2019 року Франція закликала країни Ради Європи підтримати зусилля по збереженню Росії у ПАРЄ. Глава МЗС України назвав такі дії неприпустимими та порівняв це з випусканням злочинців із в’язниці.

Пан Яґланд вважає, що Росію потрібно повністю повернути в Раду Європи, оскільки це створює лінії поділу в Європі. Якщо керуватися такою логікою, треба випускати злочинців з в’язниць, бо це лінія поділу в суспільстві,

– написав Клімкін у Twitter.

Очевидним позитивним моментом стала і досить злагоджена робота української дипломатії на критично важливих для країни американському та німецькому напрямках. Не дивлячись на внутрішньополітичні проблеми цих країн, Україні протягом 5 років вдавалося не відпускати увагу ні Берліна, ні Вашингтона.

Певним досягненням можна назвати і те, що з 1 квітня 2019 року зрештою втратив чинність Договір про дружбу України з Росією. Він був підписаний у 1997 році президентом України Леонідом Кучмою і президентом РФ Борисом Єльциним. Обидві сторони зобов'язалися поважати непорушність існуючих між ними на момент підписання договору кордонів. Договір був укладений терміном у 10 років, проте у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Уже в грудні 2018 року, після завершення терміну, прийняли закон, який припиняє його дію. Дипломатичні стосунки з Росією в цілому за неповні 5 років були зведені до мінімуму.



Павло Клімкін пробув на посаді трохи менше, ніж 5 років

Втім, експерти зазначають, що роботу МЗС в цілому та Павла Клімкіна особисто досить важко оцінити – їхня ефективність у зовнішній політиці України напряму залежить від діяльності інших державних органів.

Серед негативних моментів, які спіткнули Україну на дипломатичному рівні за час, коли очолював МЗС Павло Клімкін, експерти вважають збереження напруженості у відносинах з Польщею та Угорщиною.

акож сюди відносять замовчування МЗС певних моментів російської агресії. Зокрема мова йде про те, що після злочинних дій РФ щодо українських суден в Азовському морі (листопад 2018 року) на певному етапі проблему не виносили у публічну міжнародну площину.

Окрім того, під час головування Клімкіна МЗС неодноразово критикували за недостатньо активну співпрацю з волонтерами та громадськими організаціями.