НАТО визнало за Україною статус країни-аспіранта: офіційно

Прагнення України до набуття повноцінного членства в НАТО офіційно визнано. Північноатлантичний альянс надав Україні статус країни-аспіранта.

Про це повідомляє офіційний сайт НАТО.

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"Двері НАТО залишаються відкритими для будь-якої європейської країни, яка здатна взяти на себе зобов'язання членства та сприяти безпеці в євроатлантичному регіоні. З 1949 року членство в НАТО зросло з 12 до 29 країн через сім етапів розширення. На сьогодні чотири країни-партнери заявили про свої прагнення до вступу в НАТО: Боснія та Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія та Україна", – йдеться у повідомленні.

На сайті роз'яснюється статус "країни-аспіранта" (Aspirant country), під який відтепер підпадає Україна.

"Країни, які задекларували інтерес у приєднанні до Альянсу, спершу отримують запрошення долучитися до Інтенсифікованого діалогу з НАТО щодо їх прагнення до членства та пов'язаних із цим реформ", – йдеться у поясненні.