НАТО признало за Украиной статус страны-аспиранта: официально

Стремление Украины к обретению полноценного членства в НАТО официально признано. Североатлантический альянс предоставил Украине статус страны-аспиранта.

Об этом сообщает официальный сайт НАТО.

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"Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая способна взять на себя обязательства членства и способствовать безопасности евроатлантического региона. С 1949 года членство в НАТО возросло с 12 до 29 стран через семь этапов расширения. В настоящее время четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к вступлению в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", – говорится в сообщении.

На сайте разъясняется статус "страны-аспиранта" (Aspirant country), под который отныне подпадает Украина.

"Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанным с этим реформам", – говорится в пояснении.