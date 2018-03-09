Россия усиленно давит на Балканы, – главнокомандующий силами НАТО в Европе

Россия очевидно и усиленно давит на Балканы и НАТО надо приложить усилия, чтобы избежать дестабилизации в регионе.

Такое мнение высказал главный командующий силами Североатлантического альянса в Европе американский генерал Кертис Скапаротти, сообщает "Радио Свобода".

"Регион, по которому я сейчас обеспокоен – это собственно Балканы. Россия работает на Балканах, а мы покинули регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы", – сказал он.

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Отметим, прошлым годом к НАТО присоединилась Черногория, что вызвало бурю негодования в России.

В частности, по информации властей Черногории, накануне вступления в НАТО, Кремль попытался организовать в стране переворот.