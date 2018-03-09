Росія посилено тисне на Балкани, – головнокомандувач сил НАТО в Європі

Росія очевидно та посилено тисне на Балкани і НАТО має докласти зусиль, щоб уникнути дестабілізації в цьому регіоні.

Таку думку висловив головний командувач силами Північноатлантичного альянсу в Європі, американський генерал Кертіс Скапаротті, повідомляє "Радіо Свобода".

"Регіон, щодо якого я нині занепокоєний – це власне Балкани. Росія працює на Балканах, а ми залишили регіон без уваги. Тому це регіон, де у нас в майбутньому можуть бути проблеми", – сказав він.

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Зазначимо, минуло річ до НАТО приєдналася Чорногорія, що викликало значне обурення в Росії.

Зокрема, за інформацією влади Чорногорії, напередодні вступу до НАТО, Кремль спробував організувати в країні переворот.