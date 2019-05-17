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      Клімкін написав заяву про відставку: відеозвернення

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      Павло Клімкін подав у відставку - відео заяви Клімкіна
      Павло Клімкін / 24 канал

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку. Відразу ж після інавгурації Володимира Зеленського він збирається подати документ на розгляд Ради та нового президента України. Також він розповів про свої наміри податися до парламенту.

      Відповідну заяву Клімкін оприлюднив на власній сторінці у Facebook. Відеозвернення дипломат записав у стінах Міністерства закордонних справ.

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      Я, як і обіцяв, написав заяву про відставку. У понеділок, в день інавгурації, направлю його до Верховної Ради і новому президенту України. Це правильно з точки зору політичної культури,
      – наголосив глава зовнішньополітичного відомства України.

      Він уточнив, що про своє рішення заздалегіть повідомив новообраного президента України Володимира Зеленського.

      "У нього має бути право на свою зовнішньополітичну команду. Я готовий допомагати йому там, де буде потрібно. І там де збігаються наші принципи і баченнчя", – додав дипломат.

      Клімкін зазначив, що рішення про власну відставку прийняв дуже давно та подякував усім, хто протягом 5 років працював поряд із ним. Окрім того, ідучи з посади, Клімкін пообіцяв повернутися, щоправда, вже у Верховну Раду. Про парламентські амбіції він, зокрема, сказав таке:

      Сьогодні потенціал нашої зовнішньої підтримки через політику, через емоції майже вичерпаний. Я розумію, чого хочуть українці, але також розумію, чого від нас чекає світ. У мене є дуже багато різних ідей, і я сподіваюся їх реалізувати. Тому я йду вперед, йду в політику, йду до Верховної Ради України. Звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, принципи, емоції і бачення, як йти далі. Все інше – потім.

      Зазначимо, що на посаді міністра закордонних справ Павло Клімкін перебував від 19 червня 2014 року, тобто неповних 5 років.

      Клімкін подає у відставку: відеозвернення

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      Теги: Новини України Новини політики Інавгурація Зеленського Павло Клімкін МЗС України
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