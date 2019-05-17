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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Климкин написал заявление об отставке: видеообращение

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      Павел Климкин подал в отставку - видео заявления Климкина
      Павел Климкин / 24 канал

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Сразу же после инаугурации Владимира Зеленского он собирается подать документ на рассмотрение Рады и нового президента Украины. Также он рассказал о своих намерениях податься в парламент.

      Соответствующее заявление Климкин обнародовал на своей странице в Facebook. Видеообращение дипломат записал в стенах Министерства иностранных дел.

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      Я, как и обещал, написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины,
      – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

      Он уточнил, что о своем решении заранее сообщил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

      "У него должно быть право на свою внешнеполитическую команду. Я готов помогать ему там, где потребуется. И там, где совпадают наши принципы и видение", – добавил дипломат.

      Климкин отметил, что решение о собственной отставке принял очень давно и поблагодарил всех, кто в течение 5 лет работал рядом с ним. Кроме того, уходя с должности, Климкин пообещал вернуться, правда, уже в Верховную Раду. О парламентских амбициях он, в частности, сказал следующее:

      Сегодня потенциал нашей внешней поддержки через политику, через эмоции почти исчерпан. Я понимаю, чего хотят украинцы, но также понимаю, чего от нас ждет мир. У меня есть очень много разных идей, и я надеюсь их реализовать. Поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную Раду Украины. Конечно, с командой, с которой я разделяю ценности, принципы, эмоции и видение, как идти дальше. Все остальное – потом.

      Климкин подает в отставку: видеообращение

      Отметим, что в качестве министра иностранных дел Павел Климкин находился от 19 июня 2014 года, то есть неполных 5 лет.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Инаугурация Зеленского Павел Климкин МИД Украины
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