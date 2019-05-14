Кто из министров уйдет в отставку при президентстве Зеленского: назвали имена

Министр обороны Украины Степан Полторак, министр иностранных дел Павел Климкин и генеральный прокурор Юрий Луценко, скорее всего, не останутся на своих должностях после обретения полномочий новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Как отметил советник будущего президента Дмитрий Разумков в эфире ICTV, чиновники, которые уйдут в отставку, "должны будут передать дела и проинформировать новых людей" о работе в ведомствах. По его словам, "это их добрая воля и обязанность".

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"Я никогда не даю 100%, но 99%, что этого не произойдет", – ответил он на вопрос, останутся ли Климкин и Полторак на министерских должностях.

Разумков в очередной раз подчеркнул, что глава ГПУ Юрий Луценко должен уйти в отставку – "генпрокурор должен иметь хотя бы юридическое образование". Однако удержать его на посту может только Верховная Рада.

Также советник Зеленского прокомментировал заявление Павла Климкина о том, что Украина готова отказаться от соблюдения минских соглашений, если представители Германии, Франции и других стран в Совете Европы согласятся снять санкции с России. Разумков подчеркнул, что наша страна ни в коем случае не должна выходить из договоренностей.

Это очень серьезное заявление со стороны министра, потому что к "Минску" привязана большая часть санкций, вводимых по отношению к России. И так легко отмахнуться от этого процесса, мне кажется, является неправильным,

– заявил советник будущего президента.

Ранее другой советник Зеленского Александр Данилюк рассказал, что кандидаты, которые захотят возглавить Администрацию Президента, Министерство иностранных дел, Службу безопасности, Генпрокуратуру и СНБО при президентстве Владимира Зеленского, должны пройти несколько собеседований и получить оценку по набору критериев от Номинационного комитета. Он будет сформирован из нескольких ключевых членов команды новоизбранного лидера, которые и будут рассматривать всех претендентов на топ-должности в Украине. Однако, команда Зеленского не имеет целью поменять сразу всех чиновников, а руководители ведомств должны сами себе выбирать заместителей.

Когда Зеленский официально станет президентом?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должно состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату может определить Верховная Рада 15 мая.



В Верховной Раде уже зарегистрировали несколько постановлений относительно даты инаугурации Зеленского. Внефракционные нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога и депутат от БПП Сергей Каплин предлагают провести церемонию 19 мая, Виталий Куприй – 20 мая и 26 мая, нардепы Андрей Тетерук, Юрий Береза, Михаил Хмель, Остап Еднак, Алексей Мушак – 28 мая, а еще один член БПП Александр Сугоняко – 1 июня.





Что известно об инаугурации Зеленского