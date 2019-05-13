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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ДЕНЬ МАТЕРИ

      В ЕС назвали две главные задачи Зеленского на посту президента

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      Зеленский на посту президента должен выполнить две основные задачи
      Зеленский на посту президента должен выполнить две основные задачи / Фото из Facebook

      Основной задачей новоизбранного президента Владимира Зеленского в ближайшие годы станет выплата государственных долгов Украины и завершение контракта с Россией на транзит газа в Европу.

      Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан накануне встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе рассказал, что новоизбранному президенту важно показать свою независимость от олигархических структур.

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      По словам представителя ЕС, Зеленский был избран на выборах как несистемный кандидат, но нынешний политический класс все еще при власти.

      Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов. В эти годы страна должна будет погасить задолженность, которая превышает 30% годового бюджета... Это непростая проблема, и необходимо найти ее решение, люди должны сфокусироваться на этом,
      – сказал он.

      Второй задачей для Зеленского является решение проблемы по транзиту российского газа по территории Украины.

      К слову, 7 мая в Киеве состоялась встреча Зеленского и Хана. Последний поздравил новоизбранного президента и подчеркнул, что Евросоюз готов поддержать его в проведении всех реформ, которые принесут пользу украинцам. Также Хан подчеркнул, что победа дает Зеленскому мандат для борьбы с коррупцией и олигархами.

      Когда Зеленский официально станет президентом?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должно состояться не позднее, чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.

      Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.

      В Верховной Раде уже зарегистрировали пять постановлений относительно даты инаугурации Зеленского. Внефракционные нардепы Сергей Мищенко и Виктор Балога предлагают провести церемонию 19 мая, Виталий Куприй – 20 мая, а члены БПП Александр Сугоняко и Сергей Каплин – 19 мая и 1 июня.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики госдолг Еврокомиссия Йоханнес Хан Украина – Россия Газовый конфликт Газ
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