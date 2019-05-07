Зеленский встретился с еврокомиссаром Ханом в Киеве: детали разговора

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом в Киеве. Последний подчеркнул, что Евросоюз готов поддержать проведение будущим главой государства всех реформ, которые принесут пользу украинцам.

Впечатлениями от встречи еврокомиссар поделился в своем Twitter. В частности, Хан поздравил Зеленского с победой на выборах в Украине и подчеркнул, что эта победа дает новоизбранному президенту мандат для борьбы с коррупцией и олигархами.

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Я предложил избранному президенту полную поддержку Европейским союзом всех реформ, которые приносят пользу гражданам Украины. Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и вся украинская власть – президент, правительство и Верховная Рада – теперь должны действовать наиболее ответственно,

– сказал Ган.

Еврокомиссар убежден, что президентские и парламентские выборы не должны замедлять ход реформ в Украине.

"Это означает заверить, что в переходный период перед парламентскими выборами срочные реформы не остановятся, а ускоряются для обеспечения финансовой и экономической стабильности (включая гарантию международного финансирования и энергоснабжения)", – заявил еврокомиссар.



Встреча еврокомиссара Йоханнеса Хана с командой Зеленского в Киеве

Кроме того, представитель ЕС встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.

"Важно продолжать реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС, а также обеспечение поддержки МВФ и макрофинансовой поддержки Евросоюза. Борьба с коррупцией является ключевой в этом вопросе. Важным является хорошее сотрудничество между всеми украинскими органами власти до парламентских выборов", – добавил Хан.

Today I congratulated Volodymir #Zelenskiy personally in #Kyiv to his impressive victory to become President of #Ukraine which gives him a very strong mandate to fight against corruption + for „de-oligarchisation“. 1/3 pic.twitter.com/yYJuTYPYXN — Johannes Hahn (@JHahnEU) 7 травня 2019 р.

Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должно состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.

