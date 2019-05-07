15:29
7 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінський цинізм на 9 травня. Абсурдність медіа РФ, які мовчали про Шереметьєво
      Вєсті Кремля
      21:31, 6 травня
      Вєсті.UA: Нове сумне шоу Зеленського. Спіймай Ляшка, якщо зможеш
      Вєсті.UA
      19:06, 6 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ

      Зеленський зустрівся з єврокомісаром Ганом у Києві: деталі розмови

      821 Читать новость на русском
      Зеленський провів зустріч з єврокомісаром Ганом у Києві
      Зеленський провів зустріч з єврокомісаром Ганом у Києві / Фото з Twitter

      Новообраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч з єврокомісаром з питань розширення і політики добросусідства Йоганнесом Ганом у Києві. Останній наголосив, що Євросоюз готовий підтримати проведення усіх реформ майбутнім главою держави, які принесуть користь українцям.

      Враженнями від зустрічі єврокомісар поділився у своєму Twitter. Зокрема, Ган привітав Зеленського з перемогою на виборах в Україні і наголосив, що ця перемога дає новообраному президенту мандат для боротьби з корупцією та олігархами.

      Читайте також: У Європарламенті пояснили, чому українці підтримали Зеленського на виборах

      Я запропонував обраному президенту повну підтримку Європейським Союзом усіх реформ, які приносять користь громадянам України. Україна стикається з багатьма викликами та загрозами, і вся українська влада – президент, уряд і Верховна Рада – тепер мають діяти найбільш відповідально,
      – сказав Ган.

      Єврокомісар переконаний, що президентські та майбутні парламентські вибори не мають сповільнювати перебіг реформ в Україні.

      "Це означає запевнити, що в перехідний період перед парламентськими виборами термінові реформи не зупиняться, а прискорюються для забезпечення фінансової й економічної стабільності (включаючи гарантію міжнародного фінансування та енергопостачання)", – заявив єврокомісар.


      Зустріч єврокомісара Йоганнеса Гана з командою Зеленсього у Києві

      Окрім того, представник ЄС зустрівся з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та главою МЗС Павлом Клімкіним.

      "Важливо продовжувати реалізацію Угоди про асоціацію з ЄС, а також забезпечення підтримки МВФ та макрофінансової підтримки Євросоюзу. Боротьба з корупцією є ключовим у цьому питанні. Важливою є хороша співпраця між усіма українськими органами влади до парламентських виборів", – додав Ган.

       

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.

      blog_ava
      Картинки-привітання з днем народження: найкраща підбірка
      сьогодні
      5980
      Теги: Новини України Новини політики Реформи Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Корупція Йоганнес Ган Парламентські вибори 2019 Євросоюз Володимир Гройсман Павло Клімкін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пиар важнее жизни: кто на самом деле виноват в трагедии в Москве?
      сьогодні , 15:05 Пиар важнее жизни: кто на самом деле виноват в трагедии в Москве?
      Юрій Бутусов 1068
      Від бальних танців до стронгмену: інтерв’ю з чемпіоном України Павлом Кордіякою
      сьогодні , 14:00 Від бальних танців до стронгмену: інтерв’ю з чемпіоном України Павлом Кордіякою
      Станіслав Безушко 231
      Як захистити деревину від шкідників та комах
      сьогодні , 11:00 Як захистити деревину від шкідників та комах
      505
      Жестокая "русская рулетка", или Вероятные причины возгорания самолета в Москве
      сьогодні , 12:00 Жестокая "русская рулетка", или Вероятные причины возгорания самолета в Москве
      Злой Одессит 2527
      Приватизированное 9 мая: почему Россия обречена на одиночество
      сьогодні , 11:00 Приватизированное 9 мая: почему Россия обречена на одиночество
      Павло Казарін 871
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук