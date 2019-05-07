Зеленський зустрівся з єврокомісаром Ганом у Києві: деталі розмови

Новообраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч з єврокомісаром з питань розширення і політики добросусідства Йоганнесом Ганом у Києві. Останній наголосив, що Євросоюз готовий підтримати проведення усіх реформ майбутнім главою держави, які принесуть користь українцям.

Враженнями від зустрічі єврокомісар поділився у своєму Twitter. Зокрема, Ган привітав Зеленського з перемогою на виборах в Україні і наголосив, що ця перемога дає новообраному президенту мандат для боротьби з корупцією та олігархами.

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Я запропонував обраному президенту повну підтримку Європейським Союзом усіх реформ, які приносять користь громадянам України. Україна стикається з багатьма викликами та загрозами, і вся українська влада – президент, уряд і Верховна Рада – тепер мають діяти найбільш відповідально,

– сказав Ган.

Єврокомісар переконаний, що президентські та майбутні парламентські вибори не мають сповільнювати перебіг реформ в Україні.

"Це означає запевнити, що в перехідний період перед парламентськими виборами термінові реформи не зупиняться, а прискорюються для забезпечення фінансової й економічної стабільності (включаючи гарантію міжнародного фінансування та енергопостачання)", – заявив єврокомісар.



Зустріч єврокомісара Йоганнеса Гана з командою Зеленсього у Києві

Окрім того, представник ЄС зустрівся з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та главою МЗС Павлом Клімкіним.

"Важливо продовжувати реалізацію Угоди про асоціацію з ЄС, а також забезпечення підтримки МВФ та макрофінансової підтримки Євросоюзу. Боротьба з корупцією є ключовим у цьому питанні. Важливою є хороша співпраця між усіма українськими органами влади до парламентських виборів", – додав Ган.

Today I congratulated Volodymir #Zelenskiy personally in #Kyiv to his impressive victory to become President of #Ukraine which gives him a very strong mandate to fight against corruption + for „de-oligarchisation“. 1/3 pic.twitter.com/yYJuTYPYXN — Johannes Hahn (@JHahnEU) 7 травня 2019 р.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.



