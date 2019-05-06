У Європарлементі пояснили, чому українці підтримали Зеленського на виборах

Володимир Зеленський отримав величезну підтримку і переміг на виборах президента України, адже за нього проголосували 73,22% виборців. Такий успіх колишнього шоумена можна пояснити тим, що українці втомилися очікувати впровадження реформ від теперішньої влади і обрали кандидата, який є новим лицем у політиці.

Депутатка Європарламенту Ребекка Гармс, яка очолює групу "Друзі України" в Європарламенті розповіла в інтерв'ю "Громадському", що на виборах-2019 українці голосували проти людей, які вже довго перебувають в політиці.

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Виборцям увірвався терпець і вони не підтримали чинну владу, адже реформи в Україні впроваджуються вкрай повільно. За словами євродепутатки, процес триває, але він міг би бути більш логічним та послідовним.

Українці хочуть побачити швидші процеси, більше успіхів у боротьбі з корупцією. Життя в Україні з усім цим знанням про корупцію, про олігархів призвели до невдоволення чинним президентом і урядом. Я би не виключала з цього списку ще членів Верховної ради. Мені здається, що це здебільшого голосування проти тих людей, які вже дуже довго в українські політиці,

– пояснила вона.

Вона зауважила, що майбутній президент і його команда мають продовжити роботу на реформами, присвяченими боротьбі з корупцією, та децентралізацією.

Політик додала, що вибори в Україні пройшли мирно і були організовані правильно. Це у свою чергу демонструє, що "українцям більше не потрібен Майдан, щоб змінити владу".

Феномен успіху Зеленського вона пояснила тим, що люди прагнуть змін і хочуть бачити нові обличчя в політиці.

"Володимирові Зеленському вдалося стати тієї людиною, яка могла би бути ідеальною персоною для багатьох різних українців. Я його з цим вітаю, але також знаю, що нині він у дуже складній та вимогливій ситуації... Це величезна відповідальність – бути президентом України, такої великої нації, адже тут так багато громадян і великих проблем", – наголосила Гармс.

Які результати виборів-2019?30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента, а саме – до 3 червня.



