В Европарламенте объяснили, почему украинцы поддержали Зеленского на выборах

Владимир Зеленский получил огромную поддержку и победил на выборах президента Украины, ведь за него проголосовали 73,22% избирателей. Такой успех бывшего шоумена можно объяснить тем, что украинцы устали ожидать реформ от нынешней власти и избрали кандидата, который является новым лицом в политике.

Депутат Европарламента Ребекка Хармс, которая возглавляет группу "Друзья Украины" в Европарламенте рассказала в интервью "Общественному", что на выборах-2019 украинцы голосовали против людей, которые уже долго находятся в политике.

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У избирателей лопнуло терпение и они не поддержали действующую власть, ведь реформы в Украине внедряются очень медленно. По словам евродепутатки, процесс продолжается, но он мог бы быть более логичным и последовательным.

Украинцы хотят увидеть быстрее процессы, больше успехов в борьбе с коррупцией. Жизнь в Украине со всем этим знанием о коррупции, об олигархах привели к недовольству действующим президентом и правительством. Я бы не исключала из этого списка еще членов Верховной Рады. Мне кажется, что это в основном голосование против тех людей, которые уже очень долго в украинской политике,

– пояснила она.

Она отметила, что будущий президент и его команда должны продолжить работу над реформами, посвященными борьбе с коррупцией, и децентрализацией.

Политик добавила, что выборы в Украине прошли мирно и были организованы правильно. Это в свою очередь показывает, что "украинцам больше не нужен Майдан, чтобы изменить власть".

Феномен успеха Зеленского она объяснила тем, что люди хотят перемен и хотят видеть новые лица в политике.

"Владимиру Зеленскому удалось стать тем человеком, который мог бы быть идеальной персоной для многих разных украинцев. Я его с этим поздравляю, но также знаю, что сейчас он в очень сложной и требовательной ситуации... Это огромная ответственность – быть президентом Украины, такой великой нации, ведь здесь так много граждан и больших проблем", – отметила Хармс.

Какие результаты выборов-2019?30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента, а именно – до 3 июня.



