У Зеленского объяснили, как будут отбирать людей на ключевые должности

Штаб Владимира Зеленского сейчас лишь рассматривает кандидатов на должности глав ГПУ, СБУ, МИД, Минобороны. Однако до инаугурации будущий Президент Украины этих имен не будет называть.

В интервью изданию "The Бабель" бизнес-партнер Владимира Зеленского Сергей Шефир сказал, что сейчас кандидатуры на должности губернаторов, заместителей МИД, Генштаба рассматриваются и проходят информационную безопасность.

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По его словам, отбором занимается команда Зеленского. Им приносят резюме, а они "смотрят, что стоит за человеком". Однако собеседований еще не было.

Как будет выглядеть система отбора кандидатов на ключевые должности?

"Она еще не утверждена, но могу рассказать о проекте. Это своеобразная приемная комиссия. В нее можно включить пару людей из "ЗеКоманды", двух уважаемых в стране технократов и один голос от народа. Народный выбор можно делать путем голосования в соцсетях. Вот эта комиссия может рассматривать кандидатуры, когда сузят круг до пяти человек. Но окончательные решения принимает Владимир Александрович", – пояснил Шефир.

К слову, в апреле Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего представителя. По состоянию на 3 мая команда Зеленского получила уже более 3000 резюме. Письма поступили от известных в украинском обществе личностей, однако, фамилии пока неизвестны.

Кто входит в команду Владимира Зеленского – читайте в материале 24 канала

Какие результаты выборов-2019?

30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента, а именно – до 3 июня.



Обещания Владимира Зеленского