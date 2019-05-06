14:44
6 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA. Жир: Олег Винник поможет Зеленскому. Деньги Коломойского для Ляшко
      Вєсті.UA
      18:49, 4 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

      У Зеленского объяснили, как будут отбирать людей на ключевые должности

      327 Читати новину українською
      Как Зеленский будет отбирать людей на ключевые должности
      Как Зеленский будет отбирать людей на ключевые должности / 24 канал

      Штаб Владимира Зеленского сейчас лишь рассматривает кандидатов на должности глав ГПУ, СБУ, МИД, Минобороны. Однако до инаугурации будущий Президент Украины этих имен не будет называть.

      В интервью изданию "The Бабель" бизнес-партнер Владимира Зеленского Сергей Шефир сказал, что сейчас кандидатуры на должности губернаторов, заместителей МИД, Генштаба рассматриваются и проходят информационную безопасность.

      Читайте также: Инаугурация Зеленского: что, где, когда, как?

      По его словам, отбором занимается команда Зеленского. Им приносят резюме, а они "смотрят, что стоит за человеком". Однако собеседований еще не было.

      Как будет выглядеть система отбора кандидатов на ключевые должности?

      "Она еще не утверждена, но могу рассказать о проекте. Это своеобразная приемная комиссия. В нее можно включить пару людей из "ЗеКоманды", двух уважаемых в стране технократов и один голос от народа. Народный выбор можно делать путем голосования в соцсетях. Вот эта комиссия может рассматривать кандидатуры, когда сузят круг до пяти человек. Но окончательные решения принимает Владимир Александрович", – пояснил Шефир.

      К слову, в апреле Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего представителя. По состоянию на 3 мая команда Зеленского получила уже более 3000 резюме. Письма поступили от известных в украинском обществе личностей, однако, фамилии пока неизвестны.

      Кто входит в команду Владимира Зеленского – читайте в материале 24 канала

      Какие результаты выборов-2019?
      30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента, а именно – до 3 июня.

       

      обіцянки Зеленського
      Обещания Владимира Зеленского

      blog_ava
      Огонь и паника: видео, снятые в салоне самолета, который аварийно приземлился в "Шереметьево"
      сегодня
      2909
      Теги: Владимир Зеленский ГПУ Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Міністерство оборони України МИД Украины СБУ Петр Порошенко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      сегодня , 14:30 Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      Тетяна Мартинюк 90
      Робота над помилками: що потрібно змінити у виборчому законодавстві?
      сегодня , 12:00 Робота над помилками: що потрібно змінити у виборчому законодавстві?
      Олег Постернак 329
      Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      сегодня , 08:40 Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      Злой Одессит 1426
      Главные новости 5 мая: убийство полицейского на Киевщине и смертельный пожар в "Шереметьево"
      сегодня , 08:01 Главные новости 5 мая: убийство полицейского на Киевщине и смертельный пожар в "Шереметьево"
      1495
      Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      5 мая , 23:00 Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      Сергій Фурса 1451
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      ОБСЕ зафиксировала, как с Донбасса в Россию везли "груз-200"
       12 января 2017 , 15:04 10
      Мустафа Найем озвучил результаты ночных переговоров по закону об Антикоррупционном суде
       7 июня 2018 , 10:50
      Украинских полицейских научат контраварийному вождению
       24 сентября 2018 , 15:00
      Российские автомобили Lada не пускают в Европу
       12 апреля , 19:23
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук