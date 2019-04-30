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      Зеленский объявил конкурс на должность представителя президента: какие условия

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      Победитель выборов 2019 года Владимир Зеленский нуждается в представителе
      Победитель выборов 2019 года Владимир Зеленский нуждается в представителе / Screenshot

      30 апреля ЦИК официально огласила результаты президентских выборов 2019 года в Украине. Владимир Зеленский, победитель выборов, записал новое видеообращение к украинцам. В нем новоизбранный президент поблагодарил за поддержку. А также объявил конкурс на должность спикера президента Украины.

      В новом обращении Зеленского, опубликованном в Facebook, победитель выборов напомнил украинцам, что в этот день ровно 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона.

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      При этом Зеленский подчеркнул, что с этим крупным политическим деятелем себя не сравнивает: "Пока еще рано". И процитировал слова самого Вашингтона: "Трудись, чтобы в тебе не погасли крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью". После чего пообещал всем украинцам, несмотря на то, за кого они голосовали, что будет трудиться и уверил в том, что не подведет.

      Но главным месседжем видеообращения было объявление конкурса на должность представителя президента Украины.

      Условия очень простые. Если ты знаешь как минимум три языка (украинский и английский – обязательно), если ты имеешь определенный опыт в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24/7 – пожалуйста, отправь свое резюме,
      – сказал Зеленский.

      Напомним, Владимир Зеленский официально стал победителем выборов президента Украины и уже ожидает инаугурации. Состояться она должна до 3 июня. Действующий глава государства Петр Порошенко признал свое поражение и поблагодарил всех украинцев, которые за него голосовали.

      Вибори

      Когда Зеленский займет пост президента?ЦИК 30 апреля объявила официальные результаты выборов. Теперь их должны опубликовать в газетах "Голос Украины" и "Правительственный курьер". в течение 5 дней. Со дня публикации начнется отсчет 30 дней, в течение которых должна состояться инаугурация. Конкретную дату инаугурации по представлению спикера парламента и согласно действующему законодательству Украины назначит Верховная Рада.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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