Зеленский и Порошенко прокомментировали официальные результаты выборов

Владимир Зеленский официально стал победителем выборов президента Украины и уже ожидает инаугурацию, которая состоится до 3 июня. Действующий глава государства признал свое поражение и поблагодарил всех украинцев, которые за него голосовали.

По официальным данным ЦИК, после 100% обработки голосов избирателей, Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.

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За Зеленского свой голос отдали 13 541 528 человек, а за Порошенко – 4 522 450 человек. Бывший артист победил во всех областях – 23, кроме Львовской. Там победу одержал действующий президент, которого поддержали 62,82% избирателей.

Так что мы официально победили во втором туре выборов Президента Украины! Ждем инаугурацию,

– заявили в команде Зеленского.

В то же время, действующий президент Петр Порошенко поблагодарил Украину и народ за 5 лет совместной работы.

Спасибо украинскому народу, что он подарил мне большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации,

– сказал Порошенко.

Гарант отметил, что во время второго тура 21 апреля "мы не победили, но и не проиграли". Он отметил, что его поддержали 4,5 миллиона украинцев, поэтому "главные победы еще впереди".

Дякую українському народові, що він подарував мені велике щастя бути лідером цієї Держави і цієї великої Нації. pic.twitter.com/daWXUD2eBE — Петро Порошенко (@poroshenko) April 30, 2019

Когда состоится инаугурация Зеленского?​

Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



В команде будущего гаранта убеждены, что инаугурация Зеленского может состояться 28 или 30 мая, чтобы он не смог распустить Верховную Раду. Ведь тогда до парламентских выборов останется менее полугода.



Результаты президентских выборов-2019

Что обещает сделать Зеленский на посту президента?​Лидер "95 Квартала" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.



Зеленский также предлагает провести референдум относительно вступления Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".



