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      Зеленський і Порошенко прокоментували офіційні результати виборів

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      Реакція Порошенка і Зеленського на офіційні результати виборів
      Реакція Порошенка і Зеленського на офіційні результати виборів / Колаж 24 Каналу

      Володимир Зеленський офіційно став переможцем виборів президента України і вже очікує на інавгурацію, яка відбудеться до 3 червня. Чинний глава держави визнав свою поразку і подякував усім українцям, які за нього голосували.

      За офіційними даними ЦВК, після 100% обобки голосів виборців, Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.

      Читайте також: Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах

      За Зеленського свій голос віддали 13 541 528 людей, а за Порошенка – 4 522 450 людей. Колишній артист переміг у всіх областях – 23, окрім Львівської. Там перемогу отримав чинний президент, якого підтримали 62,82% виборців.

      Отже ми офіційно перемогли у другому турі виборів Президента України! Чекаємо на інавгурацію,
      – заявили у команді Зеленського.

      Водночас, чинний президент Петро Порошенко подякував Україні та народу за 5 років спільної праці.

      Дякую українському народові, що він подарував мені велике щастя бути лідером цієї Держави і цієї великої Нації,
      – сказав Порошенко.

      Гарант зауважив, що під час другого туру 21 квітня "ми не перемогли, але і не програли". Він наголосив, що його підтримали 4,5 мільйона українців, тому "головні перемоги ще попереду".

      Коли відбудеться інавгурація ЗеленськогоЗгідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      У команді майбутнього гаранта переконані, що інавгурація Зеленського може відбутись 28 або 30 травня, щоб він не зміг розпустити Верховну Раду. Адже тоді до парламентських виборів залишиться менше півроку.


      Результати президентських виборів-2019

      Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Лідер "95 Кварталу" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

      Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".

       

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Інавгурація Зеленського Порошенко і Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України
      Джерело: 24 Канал
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