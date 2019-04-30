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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Жена Зеленского рассказала о сопротивлении цензуре Коломойского и ближайших планах президента

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      Владимир никогда не станет чьей-то марионеткой, – будущая первая леди
      Владимир никогда не станет чьей-то марионеткой, – будущая первая леди / Фото из открытых источников

      Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что ее муж никогда не станет чьей-то марионеткой – подтверждением этому является старый скандал с Игорем Коломойским. На сделки с Путиным Зеленский также не пойдет, а прямых переговоров следует ожидать в ближайшее время.

      Будущая первая леди подчеркивает, что ее "демократическому мужу будет легко быть слугой народа, а не хозяином", пишет The Daily Beast.

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      Она также рассказала, как в 2015 году Владимир Зеленский боролся с цензурой украинского олигарха Игоря Коломойского. Эти события Елена Зеленская назвала "переломным моментом".

      У нас был знаменитый скандал, когда Коломойский отменил трансляцию нашего политического сценического шоу на своем телеканале "1+1" из-за политических шуток. Владимир позвонил ему по телефону и закричал так громко, что я подумала, что мы никогда больше не будем показывать наши передачи по телевизору,
      – сказала жена новоизбранного президента.

      "Владимир никогда не станет чьей-то марионеткой", – подчеркнула она.

      Будущая первая леди отметила, что за последние 5 лет большинство политиков перестали "с достоинством" воспринимать юмор "95 Квартала". Как пояснила Елена Зеленская, именно после этого они решили, что "нужно что-то делать, чтобы не превратиться в Россию".

      Готов к переговорам с Путиным

      Жена Зеленского подчеркивает – ее муж на уступки перед Путиным не пойдет. По ее словам, в ближайшее время состоятся прямые двусторонние переговоры.

      "Владимир не готов идти на уступки перед агрессором, но он готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров", – сказала она.

      "Держаться подальше от Банковой"

      Елена Зеленская убеждена, что новая команда должна держаться подальше от здания администрации президента на Банковой. По ее словам, было бы неплохо, если бы Зеленский ходил на работу пешком.

      Мы не хотим заходить внутрь (АП – 24 канал), это место заражено темным негативным прошлым. Мы были бы рады сделать из этого дома современный музей или передать его в какой-нибудь университет,
      – сказала Зеленская.

      Зеленская заявила, что достаточно серьезно относится к борьбе за свободу, особенно – за свободу слова. Особенно относительно убийств журналистов и активистов, в частности, Павла Шеремета и активистки Екатерины Гандзюк.

      "Журналистов и активистов убивают – это худший кошмар; проходят годы и преступления не расследуются. Теперь мы надеемся увидеть справедливость, начиная с расследования.

      Отметим, ЦИК официально объявил результаты второго тура выборов президента Украины. Президентом Украины избран Владимир Зеленский. Он получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – более 48%.

      Когда Зеленский официально станет президентом?Теперь официальные результаты выборов должны быть опубликованы в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер". После этого начинается отсчет до инаугурации. По закону, он должен состояться не позднее, чем через 30 дней после публикации в официальной прессе. Дату инаугурации по представлению спикера парламента должна назначить Верховная Рада.

      blog_ava
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      Теги: Игорь Коломойский Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Елена Зеленская Новости Украины Новости политики
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