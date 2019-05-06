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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО

      У Зеленського пояснили, як відбиратимуть людей на ключові посади

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      Як Зеленський відбиратиме людей на ключові посади
      Як Зеленський відбиратиме людей на ключові посади / 24 канал

      Штаб Володимира Зеленського зараз лише розглядає кандидатів на посади глав ГПУ, СБУ, МЗС, Міноборони. Однак до інавгурації майбутній Президент України цих імен не називатиме.

      В інтерв'ю виданню "theБабель" бізнес-партнер Володимира Зеленського Сергій Шефір сказав, що зараз кандидатури на посади губернаторів, заступників МЗС, Генштабу розглядаються та проходять інформаційну безпеку.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: що, де, коли, як?

      За його словами, відбором займається команда Зеленського. Їм приносять резюме, а вони "дивляться, що стоїть за людиною". Однак співбесід ще не було.

      Який вигляд матиме система відбору кандидатів на ключові посади? 

      "Вона ще не затверджена, але можу розповісти про проект. Це своєрідна приймальна комісія. У неї можна включити декілька людей із "Зе-команди", двох шанованих у країні технократів і один голос від народу. Народний вибір можна робити шляхом голосування в соцмережах. Ось ця комісія може розглядати кандидатури, коли коло звузять до п'яти осіб. Але остаточні рішення приймає Володимир Олександрович", – пояснив Шефір.

      До слова, у квітні Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого речника. Станом на 3 травня команда Зеленського отримала вже понад 3000 резюме. Листи надійшли від відомих в українському суспільстві особистостей, однак, прізвища наразі невідомі. 

      Хто входить у команду Володимира Зеленського – читайте у матеріалі 24 каналу

      Які результати виборів-2019? 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента, а саме – до 3 червня. 

       

      обіцянки Зеленського
      Обіцянки Володимира Зеленського

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини політики СБУ МЗС України ГПУ Міністерство оборони України
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