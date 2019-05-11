Как Владимир Зеленский собирается бороться с коррупцией

Чтобы побороть коррупцию, в команде Зеленского хотят перезапустить антикоррупционные органы, ввести вознаграждение для тех, кто поможет разоблачить коррупционеров. А чиновники, которые засветились в таких скандалах, будут вынуждены сразу уходить с поста.

Насколько реально воплотить эти планы, расскажут журналисты 24 канала.

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Руслан Рябошапка – советник новоизбранного президента по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики. После инаугурации Зеленского именно он в новой команде должен выполнять функцию главного борца с коррупцией.



Руслан Рябошапка

Он ожидает от НАБУ и САП открытия дел в отношении окружения предшественника. А также расследование скандала Свинарчуков-Гладковских вокруг хищения оборонки.

Еще до выборов штабисты Зеленского заявляли, что одним из пунктов его программы является перезапуск антикоррупционной системы. Также пообещали отменить депутатскую неприкосновенность, а госслужащих заставить покидать пост, если засветятся в коррупционном скандале.



Команда Зеленского советовалась с экспертами относительно проблемы коррупции

Обязательства об этом будут подписывать, когда будут устраиваться на работу. В коррупционеров будут конфисковывать имущество, а тем, кто поможет их разоблачить, будут платить вознаграждение. Этот план действий уже обсуждали с "Зе-командой" представители антикоррупционных общественных организаций.

После встречи в Зеленского заговорили еще и о перезапуске Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это еще раньше предлагали общественные активисты.

Нужно максимальное содействие работе Антикоррупционного бюро и напоследок, но важно, возможность лишить несвойственных функций в сфере борьбы с коррупцией и ликвидировать антикоррупционное подразделение СБУ,

– заявила эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

За обновление НАПК и САП должен проголосовать парламент. Дополнительных расходов из бюджета, убеждают активисты, это почти не понесет, потому что при обновлении органов работа будет продолжаться в обычном режиме.

Эксперты говорят, если до этого дойдет дело, то НАПК будут запускать заново, то есть набирать детективов, а в САП изменят руководство и замов.



Что известно об инаугурации Зеленского