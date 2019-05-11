Какие планы у Зеленского на первые 100 дней работы на посту президента

План работы на первые 100 дней избранного Президентом Украины Владимира Зеленского уже готов на 95%. При этом формирование команды политика продолжается, но тоже доходит до завершения.

Сейчас также решаются вопросы, связанные с международными встречами и планированием карты визитов Зеленского, рассказал в интервью LIGA.net экс-министр финансов, советник в команде новоизбранного президента Александр Данилюк.

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Среди приоритетов первых 100 дней работы Зеленского Данилюк назвал:

борьбу с коррупцией: "У нас есть план по перезапуску антикоррупционных органов";

"У нас есть план по перезапуску антикоррупционных органов"; наведение порядка в судебной системе: " Мы планируем запустить набор и аттестацию судей";

Мы планируем запустить набор и аттестацию судей"; реформу СБУ и создание Службы финансовых расследований. Предполагается, что последняя заберет часть функций у СБУ и Нацполиции.

Предполагается, что последняя заберет часть функций у СБУ и Нацполиции. Ликвидация налоговой милиции.

На замечание журналиста, что налоговая милиция уже ликвидирована, Данилюк сказал: "ликвидировали в законе. Оказалось, она остается в постановлении Кабмина о ГФС. Премьер решил, что у него тоже должна быть своя "дубинка", и не давал мне ее окончательно убрать, блокируя принятие изменений в положение о ГФС".

Данилюк добавил, что "есть еще много новаторских идей. Например, как будет работать Администрация Президента".

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Когда состоится инаугурация Зеленского?

Согласно закону, инаугурация президента должна состояться не позже, чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. ЦИК уже объявила результаты, поэтому официально Зеленский должен был бы стать президентом не позднее 3 июня. Сам политик хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату должна утвердить Верховная Рада на своем заседании 14 мая.



В парламенте зарегистрировали 5 постановлений относительно даты инаугурации Зеленского. Внефракционные нардепы Сергей Мищенко и Виктор Балога предлагают провести церемонию 19 мая, Виталий Куприй – 20 мая, а члены БПП Александр Сугоняко и Сергей Каплин – 19 мая и 1 июня.