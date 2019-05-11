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      Які плани у Зеленського на перші 100 днів роботи на посаді президента

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      Що планує зробити Зеленський протягом перших ста днів свого президентства
      Що планує зробити Зеленський протягом перших ста днів свого президентства / Getty Images

      План роботи на перші 100 днів обраного Президентом України Володимира Зеленського вже готовий на 95%. При цьому формування команди політика триває, але теж доходить до завершення.

      Зараз також вирішуються питання, пов'язані з міжнародними зустрічами і плануванням карти візитів Зеленського, розповів в інтерв'ю LIGA.net екс-міністр фінансів, радник у команді новообраного президента Олександр Данилюк.

      Читайте також: Як Зеленський буде обирати кандидатів на головні посади в Україні

      Серед пріоритетів перших 100 днів роботи Зеленського Данилюк назвав:

      • боротьбу з корупцією: "У нас є план щодо перезапуску антикорупційних органів";
      • наведення ладу в судовій системі: "Ми плануємо запустити набір та атестацію суддів";
      • реформу СБУ і створення Служби фінансових розслідувань. Передбачається, що остання забере частину функцій в СБУ і Нацполіції.
      • Ліквідація податкової міліції.

      На зауваження журналіста, що Податкову міліцію вже ліквідовано, Данилюк сказав: "Ліквідували в законі. Виявилося, вона залишається в постанові Кабміну про ДФС. Прем'єр вирішив, що в нього теж має бути свій "кийок", і не давав мені її остаточно прибрати, блокуючи прийняття змін до положення про ДФС".

      Данилюк додав, що "є ще багато новаторських ідей. Наприклад, як працюватиме Адміністрація Президента".

      Читайте матеріал 24 каналу про те, якими будуть перші сто днів Зеленського на посаді президента

      політична програма Володимир Зеленський обіцянки плани

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського? Відповідно до закону, інавгурація президента має відбутись не пізніше, ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. ЦВК вже оголосила результати, тож офіційно Зеленський мав би стати президентом не пізніше 3 червня. Сам політик хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Проте остаточну дату має затвердити Верховна Рада на своєму засіданні 14 травня.

      У парламенті зареєстрували 5 постанов щодо дати інавгурації Зеленського. Позафракційні нардепи Сергій Міщенко та Віктор Балога пропонують провести церемонію 19 травня, Віталій Купрій – 20 травня, а члени БПП Олександр Сугоняко та Сергій Каплін – 19 травня та 1 червня.

      інавгурація Володимир Зеленський

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      Теги: Новини України Судді Новини політики Володимир Зеленський Податки Президент України Олександр Данилюк Олександр Володимирович Данилюк Кандидати в президенти Корупція Реформи СБУ
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