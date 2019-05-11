Як Зеленський буде обирати кандидатів на головні посади в Україні

Кандидати, які захочуть очолити Адміністрацію Президента, Міністерство закордонних справ, Службу безпеки, Генпрокуратуру та Раду національної безпеки і оборони за президентства Володимира Зеленського, повинні пройти кілька співбесід та отримати оцінку по набору критеріїв.

Радник обраного президента Олександр Данилюк в інтерв'ю LIGA.net розповів, що кандидатів на топ-посади мають затвердити всі інтерв'юери, які розглядатимуть їх кандидатури.

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Цей підхід (систему відбору кадрів, – 24 канал) підтримав Володимир Зеленський. Він формує Номінаційний комітет з трьох-чотирьох, максимум, п'яти ключових членів своєї команди. Вони розглядають всіх претендентів за низкою заздалегідь визначених критеріїв. У результаті, має бути прийнято, бажано, консенсусне рішення, і дана відповідна розгорнута рекомендація президенту для прийняття остаточного рішення,

– пояснив Данилюк.

За його словами, ймовірно, комітет може запрацювати найближчим часом. На першому етапі потрібно буде відібрати "дуже багато" людей – глав Адміністрації Президента, РНБО, МЗС, СБУ, ГПУ та їх заступників. Проте, команда Зеленського не має на меті поміняти одразу усіх чинвоників, а очільники відомств мають самі собі обирати заступників.

Данилюк наголосив, що тому відстоює ідею відкритого формування команди, адже якщо в команді новообраного президента почнуться "договорняки, квоти, списки – якісні люди у владу не підуть".

Експерт додав, що глава Адміністрації президента також має бути схвалений номінаційним комітетом, але останнє слово – за Зеленським.

"У будь-якому випадку, остаточне рішення – за президентом. Він зацікавлений, щоб йому підібрали професійних людей, в яких він буде впевнений", – підсумував Данилюк.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.



У Верховній Раді вже зареєстрували п'ять постанов щодо дати інавгурації Зеленського. Позафракційні нардепи Сергій Міщенко та Віктор Балога пропонують провести церемонію 19 травня, Віталій Купрій – 20 травня, а члени БПП Олександр Сугоняко та Сергій Каплін – 19 травня та 1 червня.

