Квота Зеленського: кого з посадовців може залишити на посаді новообраний президент

Як свідчить досвід, основу президентської команди, здебільшого, складають куми, армійські товариші й друзі дитинства. На жаль, при розподілі високих посад серед основних пріоритетів – наближеність до президента, але аж ніяк не професіоналізм. Та все ж, як би ми недолюблювали наших попередників всіх років, але варто визнати – в їхніх командах були й справжні знавці своєї справи.

Чи зможе новообраний президент відійти від застарілої й вочевидь неефективної практики призначення на державні посади лише надійних підлабузників, а не справжніх професіоналів – дізнавалась журналістка 24 каналу.

Всі на вихід?

Обрання нового президента в українців асоціюється з повною зміною влади. Мало якому мешканцю високих кабінетів – на Банковій і не лише – вдавалось затриматись у своєму кріслі після зміни глави держави. Особливо у тих, хто призначається за його квотою. На думку експертів, наразі у високопосадовців шанси залишитись на своїх посадах є, але дуже невисокі.

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Навряд чи новообраний президент когось залишить, принаймні з топової команди Порошенка. Це було б дуже дивно: Зеленський балотувався як опозиціонер до Порошенка, попри те, що формально позиції по євроатлантичній інтеграції і засудженню російської агресії збігаються. Проте новий президент має продемонструвати відмінність якості публічної політики, яка найяскравіше проявляється у кадрових призначеннях. Особливо, коли йдеться про правоохоронну діяльність, зокрема, генпрокурора. Було б дуже дивно, щоб Зеленський не робив спроби змінити Юрія Луценка на посаді генпрокурора,

– зазначає директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.



Шанси втриматись на посаді у Юрія Віталійовича ну дуже не високі

Новобраний президент має повне право міняти не лише генерального прокурора. Хоч це прекрасний майданчик аби продемонструвати іншу мотивацію в кадрових рішеннях. Приміром, призначити на цю посаду не члена своєї політичної команди, а фахівця по боротьбі з корупцією, можливо, навіть з міжнародним досвідом.

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За неофіційною інформацією, у Володимира Зеленського є дуже багато бажаючих, готових замінити на ключових посадах представників команди Порошенка. Жодної синергії та комплексного режиму рокірування країною представниками двох команд не буде. Питання полягає в тому, що дехто певний час ще займатиме свої посади, оскільки буде перехідний період.

Деякі чиновники практично під копірку зробили заяви про готовність й надалі працювати з Зеленським, зокрема, голова Міноборони і навіть Луценко сказав, що не планує йти. Насправді їхня доля складатиметься по-різному. Луценко 100% піде. Фактично він вже починає повернення у публічну політику. Щодо Полторака – також піде: в команді новообраного президента є Іван Апаршин, який виразно претендує на цю посаду. Пан Клімкін, можливо, довше утримається на посаді, як компромісна фігура, проте він теж навряд чи залишиться: у Володимира Зеленського є власне уявлення про зовнішню політику,

– вважає політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк.



Павло Клімкін не залишиться без роботи

Домовитись з парламентом

Натомість, представники середньої ланки, приміром, державні секретарі Міністерства закордонних прав та Міноборони, цілком можливо що й залишаться. Напевне, це правильно для забезпечення сталості кадрової політики. Натомість Клімкін і Полторак зможуть себе знайти в системі координат державної служби. Це люди з великим досвідом і компетенцією, можливо, вони й не обійматимуть міністерських посад, але десь на державній службі будуть задіяні.

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Водночас, дуже важливе питання – чи відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Крім того, варто брати до уваги – яким чином складуться відносини депутатів із Зеленським. Якщо буде клінч і протистояння, враховуючи відсутність парламентських важелів і впливового представництва Володимира Зеленського в парламенті, він не зможе змінити чиновників, яких має призначати за своєю посадою – очільників Міністерства закордонних справ, Міністерство оборони, секретаря РНБО, голову НБУ та інших.

Тому що надійний

Щодо секретаря РНБО, то Олександр Турчинов дуже щільно себе позиціонував як політичний член команди Петра Порошенка, а не просто як чиновник, який опікується оборонною сферою в Україні.



Надійним соратником Петра Порошенка називають секретаря РНБО

Олександр Турчинов був очільником України в період, коли почалась російська агресія і частина звинувачень під час передвиборчої кампанії лунала, зокрема, й на його адресу. Тому легше уявити Олександра Турчинова поряд з Петром Порошенком упродовж його політичної кар’єри, ніж в команді Володимира Зеленського, якому це не потрібно. Йому необхідно демонструвати як українському виборцю, так і міжнародним партнерам, зміни в країні,

– переконаний Андрій Юсов.

Гроші люблять тишу

Натомість голову Нацбанку важко назвати стовідсотковою пропрезидентською креатурою. На думку Юсова, швидкого рішення по Якову Смолію може й не бути. Оскільки, в цілому до банківської системи будуть підходити дуже обережно, розуміючи, що гроші люблять тишу. Власне, таких фігур як Гонтарєва в українській банківській системі немає. Саме вона була найбільшим подразником для команди Ігоря Коломойського. Хоча зміни можливі як по чинному керівництву, так і по Наглядовій Раді.

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Голова НБУ справді може найдовше залишитись на своїй посаді. Загалом, він технічний менеджер, який з огляду на курс гривні, яка демонструє стабільність, досить якісно виконує свою роботу. І це незважаючи на позови пана Коломойського по Приватбанку, що дестабілізує ситуацію. Тож, якщо буде прийняте рішення залишити технічного менеджера – він залишиться. Проте, у команди Зеленського на цю посаду можуть бути конкретні кандидатури з конкретними завданнями, тому зміни все ж можливі,

– додає Андрій Миселюк.

Вже буквально за місяць у владних кабінетах почнуть змінюватись господарі. Одні вже тихенько пакують валізи, дехто все ще намагається "перевзутись в польоті", аби залишитись на посаді, а хтось просто виконує свою роботу. Сподіватимемось, що останні й залишаться на своїх посадах, адже комусь в країні потрібно працювати.