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      Треба було посадити ще до націоналізації "Привату", – Коломойський про заступницю глави НБУ

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      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / Лівий Берег

      Олігарх Ігор Коломойський, який нині живе в Ізраїлі, підтримав Якова Смолія як главу Національного банку України, проте вважає, що його заступниці Катерині Рожковій місце за ґратами.

      Він переконаний, що Рожкову треба звільнити та "посадити", бо заступниця очільника НБУ "просто заплямувала себе", пише "РБК-Україна". Коломойський натякає на її начебто махінації у "Платинум Банку", де Рожкова виконувала обов'язки голови правління до приходу у Нацбанк. 10 січня 2017 року банк визнали неплатоспроможним і закрили.

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      "А чому ні, нехай залишається (Коломойський погодився із заявою Зеленського щодо того, що Яків Смолій має залишитись главою НБУ – 24 канал). Рожкову нехай вижене... Вона не принципове питання, вона просто заплямувала себе – "Платинум Банк". Так до чого тут я. Її треба було посадити ще до (націоналізації – 24 канал) "ПриватБанку", – сказав Коломойський.

      Проте додав, що раніше із Катериною Рожковою перебував "у прекрасних відносинах".

      У період, коли Нацбанк очолювала Валерія Гонтарева (2014-2018 роки), Рожкова була відповідальною за націоналізацію "Приватбанку", власником якого і був Коломойський. Нині олігарх намагається повернути вкладений у "Приватбанк" разом із бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим капітал у 2 мільярди доларів.

      За кілька днів до виборів суди ухвалили три рішення щодо "Приватбанку" на користь Ігоря Коломойського:

      Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

      • 19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.

      • 20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

      Окрім того, 26 квітня стало відомо, що Коломойський подав ще 5 позовів. Його мета – скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах. На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". 

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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський НБУ Яків Смолій Приватбанк
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