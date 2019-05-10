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      Коломойський назвав, з ким можлива коаліція "Слуги народу"

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      Коломойський назвав з ким можлива коаліція "Слуги народу"
      Коломойський назвав з ким можлива коаліція "Слуги народу" / apostrophe.ua

      Після виборів до Верховної ради партія новообраного президента Володимира Зеленського "Слуга народу" за жодних обставин не піде на коаліцію з екс-регіоналами.

      Ігор Коломойський в інтерв’ю "РБК-Україна" зазначив, що в наступному парламенті коаліція можлива з Тимошенко, Ляшком і Гриценком.

      Читайте також: Хто піде на парламентські вибори та які партії можуть перемогти

      Коломойський наголосив, що коаліція можлива з "нормальними людьми, а не зі зрадниками, які в Москву за консультаціями їздять".

      Тут без компромісів. Якщо не вийде, тоді підемо на ще одні вибори. Все буде жорстко,
      – додав він.

      Вибори до Верховної Ради 9 скликання є запланованими на 27 жовтня. Цього дня виборці будуть голосувати в загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).

      Які дані останніх соцопитувань щодо парламентських виборів?Згідно з дослідженням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня, серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки розподіляються так: "Слуга народу" – 25,9%. "Опозиційна платформа –"За Життя" – 15,7%. Блок Петра Порошенка "Солідарність"– 13,9%. ВО "Батьківщина" – 12,1%. "Громадянська позиція" – 5,1%. "Сила і Честь" – 5%. Ще дві партії близькі до прохідного бар’єру: Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%). За умовний "Блок Святослава Вакарчука" готові проголосувати 1,5% виборців.

      парламентські вибори партії верховна рада рейтинг
      Які партії пройшли б у Раду: інфографіка

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Ігор Коломойський Слуга народу Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Олег Ляшко Анатолій Гриценко
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