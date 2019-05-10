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      Коломойский назвал с кем возможна коалиция "Слуги народа"

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      Коломойский назвал с кем возможна коалиция "Слуги народа"
      Коломойский назвал с кем возможна коалиция "Слуги народа" / apostrophe.ua

      После выборов в Верховную Раду партия новоизбранного президента Владимира Зеленского "Слуга народа" ни при каких обстоятельствах не пойдет на коалицию с экс-регионалами.

      Игорь Коломойский в интервью "РБК-Украина" отметил, что в следующем парламенте коалиция возможна с Тимошенко, Ляшко и Гриценко.

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      Коломойский отметил, что коалиция возможна с "нормальными людьми, а не с предателями, которые в Москву за консультациями ездят".

      Здесь без компромиссов. Если не получится, тогда пойдем на еще одни выборы. Все будет жестко,
      – добавил он.

      Выборы в Верховную Раду 9 созыва запланированы на 27 октября. В этот день избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (за политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).

      Каковы данные последних соцопросов относительно парламентских выборов?
      Согласно исследованию, проведенного Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля, среди тех избирателей, которые уже определились с выбором и планируют прийти на выборы, проценты распределяются так: "Слуга народа" – 25,9%. "Оппозиционная платформа – "За Жизнь" – 15,7%. Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 13,9%. ВО "Батькивщина" – 12,1%. "Гражданская позиция" – 5,1%. "Сила и Честь" – 5%. Еще две партии близки к проходному барьеру: Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%) и ВО "Свобода" (4,6%). За условный "Блок Святослава Вакарчука" готовы проголосовать 1,5% избирателей.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Олег Ляшко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Слуга народа Игорь Коломойский Парламентские выборы 2019 Анатолий Гриценко
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