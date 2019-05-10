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      Надо было посадить еще до национализации "Привата", – Коломойский о заместителе главы НБУ

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Левый Берег

      Олигарх Игорь Коломойский, который сейчас живет в Израиле, поддержал Якова Смолия как главу Национального банка Украины, однако считает, что его заместителю Екатерине Рожковой место за решеткой.

      Он убежден, что Рожкову надо уволить и посадить, потому что заместитель председателя НБУ "просто запятнала себя", пишет "РБК-Украина". Коломойский намекает на ее якобы махинации в "Платинум Банке", где Рожкова исполняла обязанности председателя правления до прихода в Нацбанк. 10 января 2017 года банк признали неплатежеспособным и закрыли.

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      "А почему нет, пусть остается (Коломойский согласился с заявлением Зеленского относительно того, что Яков Смолий должен остаться главой НБУ – 24 канал). Рожкову пусть выгонит... Она не принципиальный вопрос, она просто запятнала себя – "Платинум Банк". Так при чем тут я. Ее надо было посадить еще до национализации – 24 канал) "Приватбанка", – сказал Коломойский.

      Однако добавил, что ранее с Екатериной Рожковой находился "в прекрасных отношениях".

      В период, когда Нацбанк возглавляла Валерия Гонтарева (2014-2018 годы), Рожкова была ответственной за национализацию "Приватбанка", владельцем которого и был Коломойский. Сейчас олигарх пытается вернуть вложенный в "Приватбанк" вместе с бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым капитал в 2 миллиарда долларов.

      За несколько дней до выборов суды приняли три решения по "Приватбанку" в пользу Игоря Коломойского:

      • Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

      • 19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года относительно определения перечня связанных с банком физических и юридических лиц.

      • 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

      Кроме того, 26 апреля стало известно, что Коломойский подал еще 5 исков. Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?
      "Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах. В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Приватбанк Яков Смолий НБУ Игорь Коломойский
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