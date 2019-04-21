Дело "Приватбанка": сторону Коломойского поддержал уже третий суд

Печерский районный суд Киева разрешил расторгнуть договор личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученными до его национализации.

Пресс-служба Национального банка Украины в своем Facebook сообщила, что в НБУ возмущены таким решением суда и планируют его обжаловать.

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Национальный банк обеспокоен результатами рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции, ведь это решение уже третье не в пользу государства за последние три дня,

– отметили в НБУ.

Отмечается, что в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем "ПриватБанка", заключил с НБУ договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования "ПриватБанка", полученных с 2008-го до 2014 года.

Это означает, что Коломойский фактически взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 миллиарда гривен.

Начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук заметил, что Коломойский продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно, несмотря на тяжелые последствия, которые украинское государство вынуждена понести в результате его действий.

"Сегодняшнее судебное решение в пользу Коломойского не вступило в законную силу и, безусловно, будет обжаловано в апелляционном порядке", – добавил он.

Суд отменил национализацию: причины и последствия

Окружной административный суд Киева по иску бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского 18 апреля принял решение , которым установил: процедура вывода неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства нарушает нормы действующего законодательства. Минфин это решение опротестовал.В суде объясняют все тем, что ответчики (представители государства) не смогли доказать, что "Приватбанк" был неплатежеспособным на момент его национализации.

Уже впоследствии окружной административный суд Киева вынес еще одно решение в пользу Игоря Коломойского по делу о национализации "Приватбанка". В частности, суд отменил ключевое решение Национального банка в процессе национализации банка. Оно может привести к тому, что бывшие владельцы "Притбанку" смогут взыскать с банка средства , которые государство вложило в банк в процессе его национализации.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?

"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах. В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк" . Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".