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      Справа "Приватбанку": сторону Коломойського підтримав вже третій суд

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      Третій суд став на сторону Коломойського
      Третій суд став на сторону Коломойського / Фото з відкритих джерел

      Печерський районний суд Києва дозволив розірвати договір особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "Приватбанку", отриманими до його націоналізації.

      Прес-служба Національного банку України у своєму Facebook повідомила, що в НБУ обурені таким рішенням суду та планують його оскаржити.

      Читайте також: Коломойський і Боголюбов вивели мільярди із "Приватбанку" через філію на Кіпрі, – розслідування

      Національний банк занепокоєний результатами розгляду судових справ у судах першої інстанції, адже це рішення вже третє не на користь держави за останні три дні,
      – наголосили у НБУ.

      Зазначається, що у 2015 році Коломойський, який на той момент був співвласником "ПриватБанку", уклав із НБУ договори особистої поруки про погашення п'яти кредитів рефінансування "ПриватБанку", отриманих із 2008-го до 2014 року.

      Це означає, що Коломойський фактично взяв на себе особисті зобов’язання щодо погашення заборгованості банку перед НБУ, яка на сьогодні становить 9,2 мільярда гривень.

      Начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук зауважив, що Коломойський продемонстрував небажання виконувати взяті на себе зобов’язання добровільно, попри важкі наслідки, які українська держава змушена понести внаслідок його дій.

      "Сьогоднішнє судове рішення на користь Коломойського не набрало законної сили і, безумовно, буде оскаржено в апеляційному порядку", – додав він.

      Суд скасував націоналізацію: причини і наслідки

      Окружний адміністративний суд Києва за позовом колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського 18 квітня прийняв рішення, яким встановив: процедура виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участю держави порушує норми чинного законодавства. Мінфін це рішення оскаржив. У суді пояснюють все тим, що відповідачі (представники держави) не змогли довести, що "Приватбанк" був неплатоспроможним на момент його націоналізації.

      Вже згодом окружний адміністративний суд Києва ухвалив ще одне рішення на користь Ігоря Коломойського у справі про націоналізацію "Приватбанку". Зокрема суд скасував ключове рішення Національного банку у процесі націоналізації банку. Воно може призвести до того, що колишні власники "Притбанку" зможуть стягнути з банку кошти, які держава вклала в банк у процесі його націоналізації.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах. На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

      СУД СКАСУВАВ НАЦІОНАЛІЗАЦІЮ "ПРИВАТБАНКУ": ХРОНІКА ПОДІЙ
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      Коломойський і Боголюбов вивели мільярди із "Приватбанку" через філію на Кіпрі, – розслідування
      20 квітня
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      Теги: Новини України Приватбанк Новини політики НБУ Гроші Ігор Коломойський
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