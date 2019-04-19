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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      МВФ обнародовал официальную позицию по национализации " Приватбанка"

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      Коломойский судится с Украиной через "Приватбанк"
      Коломойский судится с Украиной через "Приватбанк" / Коллаж 24 канала

      Национализировать "Приватбанк" – международные партнеры Украины в 2016 году поддержали такое решение правительства и НБУ. Ведь это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка.

      Такое заявление сделал в Киеве 19 апреля господин Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.

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      Национализация "Приватбанка", по мнению Люнгмана, спасла украинских вкладчиков (и физических, и юридических лиц) от денежных потерь. А также обеспечила стабильность финансовой системы.

      Так, реализация этого решения потребовала 160 миллиардов гривен. И заплатили их украинские налогоплательщики. Но это был необходимый шаг, который "укрепил экономическое самочувствие страны".


      Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине

      Люнгман выделил несколько положительных моментов, которые МВФ приветствует:

      – Реформу корпоративного управления "Приватбанка".
      – Введение независимого Наблюдательного Совета.
      – Трансформацию бизнес-модели банка, что уже положительно повлияла на устойчивость банковской системы.

      Представитель МВФ сказал, что Фонд поддерживает усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины. Но при этом отметил: "Важно, чтобы власть продолжала свои усилия по возмещению потерь бывшими владельцами проблемных банков".

      В итоге Люнгман пообещал, что международные партнеры Украины будут тщательно следить за событиями в этой сфере.

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      Теги: Новости Украины Приватбанк НБУ Деньги МВФ
      Источник: 24 канал
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