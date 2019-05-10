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      Квота Зеленского: кого из чиновников может оставить на посту новоизбранный президент

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Из открытых источников

      Как свидетельствует опыт, основу президентской команды, в основном, составляют кумовья, армейские товарищи и друзья детства. К сожалению, при распределении высоких должностей среди основных приоритетов – близость к президенту, но никак не профессионализм. И все же, как бы мы недолюбливали наших предшественников всех лет, но стоит признать – в их командах были и настоящие знатоки своего дела.

      Сможет ли новоизбранный президент отойти от устаревшей и явно неэффективной практики назначения на государственные должности только надежных подхалимов, а не настоящих профессионалов – узнавала журналистка 24 канала.

      Все на выход?

      Избрание нового президента у украинцев ассоциируется с полной сменой власти. Мало какому жителю высоких кабинетов на Банковой и не только – удавалось задержаться в своем кресле после смены главы государства. Особенно у тех, кто назначается по его квоте. По мнению экспертов, сейчас у чиновников шансы остаться на своих должностях есть, но очень невысокие.

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      Вряд ли новоизбранный президент кого-то оставит, по крайней мере из топовой команды Порошенко. Это было бы очень странно: Зеленский баллотировался как оппозиционер к Порошенко, несмотря на то, что формально позиции по евроатлантической интеграции и осуждению российской агрессии совпадают. Однако новый президент должен продемонстрировать отличие качества публичной политики, которая ярче всего проявляется в кадровых назначениях. Особенно, когда речь идет о правоохранительной деятельности, в частности, генпрокурора. Было бы очень странно, чтобы Зеленский не делал попытки заменить Юрия Луценко на посту генпрокурора,
      – отмечает директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.

      Юрій Луценко, Петро Порошенко,
      Шансы удержаться на посту у Юрия Витальевича ну очень не высокие

      Новоизбранный президент имеет полное право менять не только генерального прокурора. Хотя это прекрасная площадка, чтобы продемонстрировать другую мотивацию в кадровых решениях. К примеру, назначить на эту должность не члена своей политической команды, а специалиста по борьбе с коррупцией, возможно, даже с международным опытом.

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      По неофициальной информации, у Владимира Зеленского есть очень много желающих, готовых заменить на ключевых должностях представителей команды Порошенко. Никакой синергии и комплексного режима рокировки страной представителями двух команд не будет. Вопрос заключается в том, что кое-кто некоторое время еще будет занимать свои должности, поскольку будет переходный период.

      Некоторые чиновники практически под копирку сделали заявления о готовности и дальше работать с Зеленским, в частности, глава Минобороны и даже Луценко сказал, что не планирует уходить. На самом деле их судьба будет складываться по-разному. Луценко 100% уйдет. Фактически он уже начинает возвращение в публичную политику. Относительно Полторака – также уйдет: в команде новоизбранного президента есть Иван Апаршин, который внятно претендует на эту должность. Господин Климкин, возможно, дольше удержится на должности, как компромиссная фигура, однако он тоже вряд ли останется: у Владимира Зеленского есть собственное представление о внешней политике,
      – считает политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

      Павло Клімкін, відставка
      Павел Климкин не останется без работы

      Договориться с парламентом

      Зато представители среднего звена, например, государственные секретари Министерства иностранных прав и Минобороны, вполне возможно что и останутся. Наверное, это правильно для обеспечения постоянства кадровой политики. Зато Климкин и Полторак смогут себя найти в системе координат государственной службы. Это люди с большим опытом и компетенцией, возможно, они и не будут занимать министерских должностей, но где-то на государственной службе будут задействованы.

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      В то же время, очень важный вопрос – состоятся ли досрочные выборы в Верховную Раду. Кроме того, стоит принимать во внимание – каким образом сложатся отношения депутатов с Зеленским. Если будет клинч и противостояние, учитывая отсутствие парламентских рычагов и влиятельного представительства Владимира Зеленского в парламенте, он не сможет сменить чиновников, которых должен назначать по своей должности – руководителей Министерства иностранных дел, Министерство обороны, секретаря СНБО, главу НБУ и других.

      Потому что надежный

      Относительно секретаря СНБО, Александр Турчинов очень плотно себя позиционировал как политического члена команды Петра Порошенко, а не просто как чиновника, который занимается оборонной сферой в Украине.

      Олександр ТУрчинок, секретар РНБО відставка
      Надежным соратником Петра Порошенко называют секретаря СНБО

      Александр Турчинов был главой Украины в период, когда началась российская агрессия и часть обвинений во время предвыборной кампании звучала, в частности, и в его адрес. Поэтому легче представить Александра Турчинова наряду с Петром Порошенко в течение его политической карьеры, чем в команде Владимира Зеленского, которому это не нужно. Ему необходимо демонстрировать как украинскому избирателю, так и международным партнерам, изменения в стране,
      – убежден Андрей Юсов.

      Деньги любят тишину

      Зато главу Нацбанка трудно назвать стопроцентной пропрезидентской креатурой. По мнению Юсова, быстрого решения по Якову Смолию может и не быть. Поскольку, в целом к банковской системе будут подходить очень осторожно, понимая, что деньги любят тишину. Собственно, таких фигур как Гонтарева в украинской банковской системе нет. Именно она была самым большим раздражителем для команды Игоря Коломойского. Хотя изменения возможны как по действующему руководству, так и по Наблюдательному Совету.

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      Глава НБУ действительно может дольше остаться на своем посту. В общем, он технический менеджер, который, учитывая курс гривны, который демонстрирует стабильность, достаточно качественно выполняет свою работу. И это несмотря на иски господина Коломойского по Приватбанку, которые дестабилизирует ситуацию. Поэтому, если будет принято решение оставить технического менеджера – он останется. Однако, у команды Зеленского на эту должность могут быть конкретные кандидатуры с конкретными задачами, поэтому изменения все же возможны,
      – добавляет Андрей Миселюк.

      Уже буквально через месяц во властных кабинетах начнут меняться хозяева. Одни уже тихонько пакуют чемоданы, некоторые все еще пытаются "переобуться в полете", чтобы остаться на должности, а кто-то просто выполняет свою работу. Будем надеяться, что последние и останутся на своих должностях, ведь кому-то в стране нужно работать.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Публикации Юрий Луценко Новое Правительство Александр Турчинов Степан Полторак Павел Климкин Статьи
      Источник: 24 канал
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