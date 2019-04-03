Правительство Зеленского vs правительство Порошенко: каким будет и чего ждать

В Украине есть две ключевые политические фигуры – президент и премьер. В основном, именно от их решений и умения договариваться с парламентской коалицией зависит судьба страны. Каким будет правительство при президенте Владимире Зеленском и Петре Порошенко? Журналистка 24 канала пообщалась с экспертами, чтобы понять, что нас ждет ближайшие 5 лет.

Оставить, трудно изменить

В случае победы в президентской гонке Владимира Зеленского, действующее правительство может спать спокойно: до парламентских выборов им фактически ничего не грозит. И не потому, что члены Кабмина так нравятся новоизбранному гаранту, а потому что их поменять не так уж и легко: смена президента не ведет к увольнению Кабмина. Парламентская коалиция предлагает президенту кандидатуру главы правительства, а он должен ее вернуть на утверждение Верховной Рады. Возможности сменить фамилию предложенной кандидатуры у президента нет. Гаранту предоставляется право подавать на утверждение парламента лишь двух членов правительства – министра обороны и иностранных дел. Претендентов на должности других министров в Верховную Раду вносит премьер-министр. Собственно, президент не имеет права увольнять правительство или какого-то министра, поскольку это полномочия парламента.



Назначение Кабмина – не в полномочиях президента

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В своих фильмах господин Зеленский может делать все, что угодно. Однако в реальности есть коалиция (БПП и "Народный фронт"), которая назначила премьер-министра и правительство. Если новоизбранный президент попробует сменить премьер-министра, возникнет вопрос – кого ставить и поддержит ли эту кандидатуру коалиция. Нужно учесть, что у господина Зеленского пока что нет ни одного депутата в парламенте. Конечно, сейчас некоторые активисты побегут к нему и будут говорить, что они его любили и поддерживали даже тогда, когда сами об этом еще не думали, но это не коалиция,

– отмечает политтехнолог Тарас Загородний.



Заменить нынешнее правительство будет не легко

От победы к реальности

В то же время, выиграв гонки Владимир Зеленский попадет в ситуацию, когда Верховная Рада начнет вставлять ему палки в колеса и демонстрировать кто есть кто.

Первое, с чем он столкнется, если захочет сменить правительство, – это ответ от нардепов в виде принятия закона об импичменте и закона о специализированных следственных комиссиях, который уже давно пылится в парламенте. Мол, вы сударь такой умный, хотите снять неприкосновенность с судей, нардепов – начните с себя. На этом фоне у него может возникнуть множество конфликтов. Здесь активизируется вопрос реальной политики, а не вымышленных персонажей.

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Сейчас в парламенте создают временные следственные комиссии – недейственный механизм, по сути, игрушка для депутатов. Зато специализированные следственные комиссии – совсем другой инструмент, который дает возможность запускать процедуру импичмента. Такие комиссии – это еще и контроль над исполнительной властью, поэтому и не принимают закон, который запускает их работу,

– убежден Тарас Загородний.

В случае принятия закона о специализированных следственных комиссиях у украинцев появится возможность контролировать президента. Если гарант будет принимать одиозные решения, можно будет запустить процедуру импичмента, а не собирать Майданы. Это цивилизованная процедура, которая позволяет создать специализированную следственную комиссию, как это делается в США. Там есть независимый прокурор, который расследует дела по Трампу, тому подобное. Должна быть следственная комиссия, наделенная полномочиями, которая реально контролирует исполнительную власть. Отечественному парламенту этого не хватает. Тогда будет сбалансированная власть в стране. А не так, как сейчас – приходит новоизбранный президент и делает все, что ему заблагорассудится, а потом народ выходит на новый Майдан.



Закон об импичменте позволит отправлять одиозных президентов в отставку мирно

Заимствованные кадры

Не легко будет Владимиру Александровичу и с подбором кадров. Его прошлое вне политики свидетельствует о необходимости "заимствовать" людей. Особенно если учесть, что у него есть знакомые в основном из "95 квартала". Разумеется, оттуда он людей не сможет привлекать, зато это будут представители других команд. Поэтому, сразу появятся люди Коломойского и других.

Думаю, у Зеленского будут проблемы, ибо он де-факто не понимает, о чем вообще идет речь, и парламент будет его "строить". БПП из парламента никуда не делся. А там представители его фракции будут рассказывать и много чего делать, чтобы доказать некомпетентность Зеленского. Как следствие, к осени они значительно снизят его рейтинг,

– уверен Тарас Загородний.

Кто не поддержал, тот…

По мнению экспертов, вероятность победы во втором туре Петра Алексеевича значительно ниже, чем у Владимира Александровича. Анализ электорального поля демонстрирует, что 83% избирателей проголосовали за оппозицию, то есть нынешнему гаранту просто нет откуда брать голоса.



Официальные результаты первого тура выборов

В то же время, если он все же остается, начинается другая история – разбор полетов и выяснения, кто работал на его победу. Начнут с министра внутренних дел – Арсена Авакова (полиция не поддержала действующую власть). В принципе они действовали по закону, собственно так и должно быть в цивилизованной стране. Это большой плюс.

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"Гройсман, вероятнее всего, остается. Если говорить о правительстве, его могут отправить в отставку, чтобы сделать во всем виновным. Это позволит зайти в предвыборную кампанию с новыми людьми и лозунгами и завести в парламент большую фракцию. Как когда-то Кучма увольнял Марчука за, как тогда говорили, создание собственного политического имиджа, по этим "обвинениям" могут лишить должности и Владимира Борисовича. Собственно, он и не скрывает, что работает на свой персональный имидж. Да, он хороший козел отпущения, ведь если что, то во всем виноват Гройсман", – добавляет Тарас Загородний.