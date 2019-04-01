Повлияют ли дебаты кандидатов на их рейтинги: почему молчит Зеленский

Теледебаты могли бы расставить точки над "ё" по многим вопросам, которые возникают у общества к одному из лидеров президентской гонки. Однако, он всячески избегает общения с экспертами и журналистами. Какова вероятность проведения дебатов между Порошенко и Зеленским и насколько реально они могли бы изменить рейтинги, узнавала журналист 24 канала.

Может, но не обязан

Главная проблема проведения телевизионных дебатов кандидатов в президенты заключается в том, что действующее законодательство не предусматривает их обязательного участия. Поэтому желание сторонников и оппонентов Владимира Зеленского услышать его мнение по многим ключевым вопросам, вероятнее всего, останется неосуществленным. Понять "кандидата Зе" несложно: после неудачной дискуссии его рейтинг может понести существенные потери.

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По мнению директора Школы ответственной политики Андрея Юсова, дебаты смогут повлиять преимущественно на рейтинги Петра Порошенко. Перед ним будет стоять следующая задача: борьба за протестный, но патриотический электорат – собственно, за мыслящего избирателя, для которого важен вопрос содержания кампании.

Для Владимира Зеленского дебаты также будут иметь значение: ему важно доказать западной Украине и патриотической части электората, что он не представляет угрозы для национального суверенитета. Также ему необходимо опровергать немало мифов, в частности, от команды Петра Порошенко и российских актеров, которые пытаются его троллить (ролики в поддержку Зеленского от российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, а также от Николая Азарова). Он активно открещивается от них, но точку в этой истории смогут поставить дебаты,

– добавляет Андрей Юсов.



Владимир Зеленский должен еще доказать, что не представляет угрозы для суверенитета Украины

Мифический кандидат

Предварительно Владимир Зеленский якобы дал согласие на участие в дебатах.

Во втором туре общественное давление будет настолько большим, что избежать дебатов уже будет невозможно. Думаю, что Зеленский, как опытный медийник, найдет удобную для него форму дебатов: условно говоря, будет дискутировать на своей территории. Не исключаю, что команда Зе может предложить свой формат, более удобный для кандидата, учитывая сложность его предыдущего общения с журналистами. Здесь мы можем ожидать предложений команды Зеленского, как условие его участия,

– говорит Андрей Юсов.

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В общем, минимальное общение Владимира Зеленского с прессой и экспертами объясняется тем, что он ведет кампанию на двух уровнях – национальном и локальном. На национальном создается размытый миф: он старается избегать ответов на все тяжелые и острые вопросы. Таким образом, дает возможность своему электорату создать образ кандидата-мифа. Каждый в нем видит что-то свое: Западная Украина – изменения, возможно, курс к евроинтеграции, ведь он успешный бизнесмен, который создал свой бизнес. Восток говорит, что он договорится с Россией. Параллельно он работает на локальные группы – молодежь и не только, и пытается их подтянуть.



Каждый из проголосовавших видит в Зе "своего" кандидата

Формат его кампании не предусматривает каких-либо публичных выступлений и заявлений по актуальным и острым вопросам. Это категорически запрещено: такой шаг сразу уничтожит его имидж и поставит крест на кампании, рассчитанной до ноября. То есть до окончания предвыборной парламентской кампании мы не увидим никаких дебатов, выступлений и т.д.,

– отмечает политолог, глава центра "Эйдос", Виктор Таран.

В то же время, по мнению директора института социально-политического проектирования "Диалог" Андрея Миселюка дебаты не прибавят и не заберут от рейтинга десятки процентов.

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"По результатам дебатов рейтинг того или иного кандидата может потерять или получить буквально 1-3%. Это не решающий момент в кампании, хотя и существенный", – добавляет Андрей Миселюк.

Сериал побеждает реальность

Эксперты сходятся во мнении, что большинство сторонников Зеленского в своем восприятии руководствуются искусственно созданным образом главного героя, удачно созданного сериалом "Слуга народа". Мало кто из его надежного электората задумывается над тем, что главный герой сериала – это только удачно сыгранный телевизионный образ.



Для многих Владимир Зеленский так и остался политиком-загадкой

Оппоненты кандидата убеждают в опасности такого положения дел: воюющая страна не может получить кота в мешке, от которого непонятно чего ждать.

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"Зеленский сделает все, чтобы избежать участия в дебатах, несмотря на все публичные призывы. Он прекрасно понимает – на дебатах в нынешнем формате, когда кандидаты дискутируют с оппонентом и экспертами, ему будет крайне сложно удержаться. Если бы это были дебаты с глазу на глаз с действующим президентом, во время которых можно было бы перейти на персональные обвинения или вызовы, тогда он бы согласился. Дебаты нужны, но их не будет. Он не рискнет участвовать в таких дискуссиях, потому что для него это – политическая смерть", – прогнозирует Виктор Таран.