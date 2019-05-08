Луценко уже положил Зеленскому на стол тома расследований в отношении Порошенко, – политолог

С увольнением генпрокурора Юрия Луценко все непросто. Новоизбранному президенту не нужно повторять ошибок Порошенко.

Об этом 24 каналу рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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По словам политолога, Зеленский может повторить ошибку Порошенко, который после победы опирался на репрессивный аппарат Партии регионов, чтобы бороться со своими соперниками. Первым генпрокурором при Порошенко стал Виктор Шокин, который работал при Януковиче.

Скорее всего, Луценко уже давно положил Зеленскому на стол три огромных толстых тома коррупционных расследований в отношении Порошенко. Не стоит удивляться, если Луценко гордо и смело бросит коррупционные обвинения в адрес Порошенко,

– подчеркивает Виктор Небоженко.

В этом смысле, рассказывает эксперт, генпрокурор полезен для Зеленского. Новый генпрокурор начнет все сначала. Ему необходимо будет время. А Луценко предаст Порошенко по полной программе.

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"Для Зеленского будет политической ошибкой оставить прежних людей Порошенко. Снять надо всех, несмотря на соблазн быстрых обвинительных процессов по Порошенко. Нужно делать свое дело, исходя из национальных интересов Украины. Потому что они через год начнут толкать в яму Зеленского, как это было с Порошенко", – подчеркнул Небоженко.



Инаугурация Зеленского может состояться 19 мая