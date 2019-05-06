Луценко не видит никаких оснований для своей отставки

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не видит причин для своей отставки. Однако он к ней готов – решение парламента обещает воспринять спокойно.

Луценко напомнил, что закон Украины "О прокуратуре" предусматривает смену генпрокурора в двух случаях: когда тот сам хочет уйти в отставку или когда парламент его увольняет, пишет "Радио Свобода".

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"Мне трудно работать, но я работаю честно. На сегодня я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке... Я честно работал, и у меня неплохие достижения", – сказал он.

При этом генпрокурор подчеркнул, что воспримет "совершенно нормально и спокойно" решение парламента отправить его в отставку.

Я готов к отчету в парламенте и готов к любому решению парламента,

– объяснил Луценко.

Отметим, Юрий Луценко находится на посту генпрокурора Украины с мая 2016 года. Недавно подал в отставку его заместитель Евгений Енин, объяснив свое решение "выбором в пользу принципов".

В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку. Он считает, что новоизбранный президент должен сам выбирать тех, с кем он будет работать.

Что говорят в команде Зеленского о Луценко?

Отметим, в команде лидера президентских выборов Владимира Зеленского отмечают, что Луценко должен покинуть свой пост. Его называют "человеком прошлого", а на месте генпрокурора видят того, кто сможет "провести реальную реформу".

Такое же мнение высказывал и сам Владимир Зеленский. На короткой пресс-конференции после оглашения результатов национального экзит-пола он сказал: "Луценко – это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это касается не только Луценко".

30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента.

Когда состоится инаугурация Зеленского? Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



В команде будущего гаранта убеждены, что инаугурация Зеленского может состояться 28 или 30 мая, чтобы он не смог распустить Верховную Раду. Так как тогда до парламентских выборов останется меньше полугода.



