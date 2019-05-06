Климкин предложит Зеленскому свою отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел плодотворную встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Политики обсудили различные вопросы. Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку.

Министр иностранных дел Украины заявил, что его никто не уволит, поскольку "у нас должна быть политическая культура", пишет "Интерфакс-Украина".

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Павел Климкин считает, что это будет правильным – позволить новому президенту выбрать тех, с кем он имеет дело в таких сферах, как внешняя политика и оборона. Он отметил, что безусловно предложит свою отставку. Климкин сказал, что имеет свои политические планы, но не исключает сотрудничества с Зеленским.

В общем министр отметил, что провел "очень хорошую встречу" с Владимиром Зеленским.

Я считаю, что там, где совпадают принципы и приоритеты – и я в этом очень оптимистичен, – мы будем работать. Это касается и будущих советов, если они потребуются, также и возможного участия в переговорах,

– пояснил Климкин.

30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента.

Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должно состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



В команде будущего гаранта убеждены, что инаугурация Зеленского может состояться 28 или 30 мая, чтобы он не смог распустить Верховную Раду. Ведь тогда до парламентских выборов останется менее полугода.



