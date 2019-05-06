Встреча Порошенко с Зеленским: раскрыты подробности разговора

В конце 2018 года Владимир Зеленский и Петр Порошенко встречались в Администрации Президента. Бизнес-партнер будущего президента Сергей Шефир раскрыл подробности встречи.

В интервью изданию "theБабель" Шефир сказал, что он вместе с Зеленским ездил на эту встречу.

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"Причина – нам начали в прямом смысле угрожать, что для нас закрыт дворец "Украина" и мы не можем там снимать. До съемок концерта "Квартала 95" тогда оставались два-три дня. Все разводили руками, и мы сказали, что давайте тогда встречу с тем, кто может решить этот вопрос. И нас привели в АП", – пояснил бизнес-партнер Зеленского.

Он сказал, что говорили с действующим президентом на разные темы. В частности, Порошенко спрашивал Зеленского о его участии в президентских выборах.

"Были вопросы: "Какие планы на жизнь? Я слышал, ты думаешь идти? Мне кажется, что тебе это не нужно. Маленькие зарплаты, времени нет, семьи не видишь, ты популярен, тебя перестанут любить, все будут ненавидеть, ты потеряешь рейтинги, зачем оно тебе надо? "Владимир сказал: "Я думаю, но не знаю пока". Порошенко сказал: "Ты меня услышал, значит подумай". По-моему, он говорил, что то же самое Славе (Вакарчуку, – 24 канал) сказал", – заявил Шефир.

Какие результаты выборов-2019?

30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента, а именно – до 3 июня.



Обещания Владимира Зеленского