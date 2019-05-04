00:38
5 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA. Жир: Олег Винник поможет Зеленскому. Деньги Коломойского для Ляшко
      Вєсті.UA
      18:49, 4 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Зеленский написал письмо Парубию относительно даты инаугурации

      200 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Избранный президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз настаивает на том, чтобы его инаугурация состоялась 19 мая. Именно об этой дате он написал в письме спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.

      В документе, который Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook, он напомнил, что 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила результаты выборов президента Украины, согласно которым одержал победу и стал избранным президентом Украины. Кроме того, согласно закону о регламенте Верховной Рады, дату и время проведения торжественного заседания украинского парламента по согласованию с новоизбранным президентом определяет решение ВР.

      Читайте также: Зеленский встретился с Парубием и главами фракций: о чем говорили стороны

      В условиях внешней агрессии для Украины чрезвычайно важно избежать "вакуума власти" и обеспечить скорейшее вступление в силу полномочий новоизбранного президента. В связи с этим, предлагаю провести торжественное заседание Верховной Рады Украины для принесения присяги на веpность украинскому народу 19 мая 2019 года,
      – добавил политик.

      Володимир Зеленський, президент, лист, Парубій, ВР, інавгурація Письмо, которое написал Владимир Зеленский главе украинского парламента Андрею Парубию

      На дате 19 мая Володимр Зеленский, в частности, настаивал и на встрече с главами парламентских фракций.

      "Надеюсь, что народные депутаты поддержат наши предложения на своем заседании 14 мая, ведь нам нужно работать. В том числе и с парламентом. Определенность является крайне важной и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", – констатировал избранный президент.

      Как отметил в комментарии 24 канала, председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк, Андрей Парубий на встрече с Зеленским и руководителями политсил в парламенте заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы дату инаугурации нового президента приняли как можно быстрее. Также Березюк подчеркнул, что этот вопрос парламент будет рассматривать уже на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 14 по 17 мая.

      Между тем, в сети уже собирают митинг под стенами Рады 14 мая, чтобы депутаты как можно быстрее приняли дату инаугурации.

      Заметим, что дата 19 мая является неудачной для инаугурации, поскольку в этот день в Украине будут отмечать День памяти жертв политических репрессий: он определен указом президента от 2007 года. В этот траурный день происходят различные траурные мероприятия по всей Украине, а также ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ.

      По словам бывшего министра финансов и нынешнего члена команды Зеленского Александра Данилюка, они на инаугурацию новоизбранного президента уже пригласили нескольких международных лидеров, которые поздравляли его с победой на выборах.

      Когда состоится инаугурация Зеленского? Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов от ЦИК. На этот раз, информация об итогах плебисцита появилась в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" 3 мая. Следовательно, официально Зеленский станет президентом не позднее чем 3 июня.

      В команде будущего гаранта, ранее считали, что инаугурация должна состояться не позднее чем 28 или 30 мая, поскольку при таких условиях до парламентских выборов останется менее полугода и он получит возможность распустить Верховную Раду.

      Дата инаугурации Владимира Зеленского: инфографика 24 канала

      ИНАУГУРАЦИЯ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      •  
      blog_ava
      Зеленский прокомментировал роспуск парламента
      4 мая
      1139
      Теги: Новости Украины Президент Украины Результаты выборов президента 2019 Верховная Рада Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 4 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      4 мая , 22:01 Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      Олена Скачко 1496
      Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      4 мая , 19:00 Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      Ukrainer 642
      Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      4 мая , 17:53 Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      18232
      Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года – инфографика
      4 мая , 13:04 Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года – инфографика
      286
      "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      4 мая , 12:01 "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      Борис Немировський 3820
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как содержат заключенных: эксклюзивные фото из Лукьяновского СИЗО
       24 ноября 2015 , 15:46
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Главные новости футбола 26 августа: первая победа Раванелли в УПЛ, Зинченко может продолжить карьеру в испанском гранде
       27 августа 2018 , 07:00
      Экс-форвард сборной Украины шокирует результативностью в новом клубе
       27 августа 2018 , 13:30
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук