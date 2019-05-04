Зеленский написал письмо Парубию относительно даты инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз настаивает на том, чтобы его инаугурация состоялась 19 мая. Именно об этой дате он написал в письме спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.

В документе, который Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook, он напомнил, что 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила результаты выборов президента Украины, согласно которым одержал победу и стал избранным президентом Украины. Кроме того, согласно закону о регламенте Верховной Рады, дату и время проведения торжественного заседания украинского парламента по согласованию с новоизбранным президентом определяет решение ВР.

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В условиях внешней агрессии для Украины чрезвычайно важно избежать "вакуума власти" и обеспечить скорейшее вступление в силу полномочий новоизбранного президента. В связи с этим, предлагаю провести торжественное заседание Верховной Рады Украины для принесения присяги на веpность украинскому народу 19 мая 2019 года,

– добавил политик.

Письмо, которое написал Владимир Зеленский главе украинского парламента Андрею Парубию

На дате 19 мая Володимр Зеленский, в частности, настаивал и на встрече с главами парламентских фракций.

"Надеюсь, что народные депутаты поддержат наши предложения на своем заседании 14 мая, ведь нам нужно работать. В том числе и с парламентом. Определенность является крайне важной и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", – констатировал избранный президент.

Как отметил в комментарии 24 канала, председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк, Андрей Парубий на встрече с Зеленским и руководителями политсил в парламенте заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы дату инаугурации нового президента приняли как можно быстрее. Также Березюк подчеркнул, что этот вопрос парламент будет рассматривать уже на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 14 по 17 мая.

Между тем, в сети уже собирают митинг под стенами Рады 14 мая, чтобы депутаты как можно быстрее приняли дату инаугурации.

Заметим, что дата 19 мая является неудачной для инаугурации, поскольку в этот день в Украине будут отмечать День памяти жертв политических репрессий: он определен указом президента от 2007 года. В этот траурный день происходят различные траурные мероприятия по всей Украине, а также ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ.

По словам бывшего министра финансов и нынешнего члена команды Зеленского Александра Данилюка, они на инаугурацию новоизбранного президента уже пригласили нескольких международных лидеров, которые поздравляли его с победой на выборах.

Когда состоится инаугурация Зеленского? Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов от ЦИК. На этот раз, информация об итогах плебисцита появилась в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" 3 мая. Следовательно, официально Зеленский станет президентом не позднее чем 3 июня.



В команде будущего гаранта, ранее считали, что инаугурация должна состояться не позднее чем 28 или 30 мая, поскольку при таких условиях до парламентских выборов останется менее полугода и он получит возможность распустить Верховную Раду.



Дата инаугурации Владимира Зеленского: инфографика 24 канала