Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров может приехать в Украину

На инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского уже приглашены несколько международных лидеров, которые поздравляли его с победой на выборах. Дата события пока неизвестна, но она должна состояться до 3 июня.

Об этом рассказал советник Зеленского, бывший министр финансов страны Александр Данилюк в Брюсселе.

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Уже приглашения (на инаугурацию – 24 канал) были неформально сделаны. Очень много лидеров поздравили президента Владимира Зеленского с успехом на выборах и определенные приглашения уже были сделаны. Здесь уже организационный вопрос, потому что мы пока не знаем дату инаугурации,

– сказал Данилюк.

Советник новоизбранного президента пояснил, что дату инаугурации Зеленского должна определить Верховная Рада.

"Когда будет понятна дата, мы будем определяться и с форматом инаугурации, кто приедет, и какие будут наши первые визиты. Здесь или мы выбираем, или на самом деле есть уже определенный график событий за рубежом, в которых Президент должен участвовать. В частности, это "нормандский формат". Есть глобальные встречи, в которых мы будем участвовать", – рассказал он.

Зеленского с победой поздравили следующие мировые лидеры:



- президент США Дональд Трамп;

- канцлер Германии Ангела Меркель;

- канцлер Австрии Себастиан Курц;

- председатель Европейского Совета Дональд Туск;

- президент Польши Анджей Дуда;

- генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;

- президент Франции Эммануэль Макрон;

- премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

- президент Беларуси Александр Лукашенко;

- президент Молдовы Игорь Додон;

- президент Литвы Даля Грибаускайте;

- премьер-министр Великобритании Тереза Мэй;

- президент Азербайджана Ильхам Алиев;

- премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху;

- премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;

- президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие.

Вероятно, именно кого-то из этих лидеров Зеленский и пригласил на свою инаугурацию в Украину.

Когда пройдет инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



В команде будущего гаранта убеждены, что инаугурация Зеленского может состояться 28 или 30 мая, чтобы он не смог распустить Верховную Раду. Ведь тогда до парламентских выборов останется менее полугода.





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